Linkin Park Gründungsmitglied Mike Shinoda kommt nach Bremen und stellt sein neustes Album "Post Traumatic" vor. (dpa)

2. März: Ralf Schmitz unterhält in der Halle 7

Der Komiker Ralf Schmitz kommt an diesem Wochenende nach Bremen. (Robert Recker)

An diesem Samstag kommt der deutsche Komiker Ralf Maria Schmitz nach Bremen. Der 45-Jährige tritt mit seiner Show "Schmitzeljagd" um 20 Uhr auf dem Findorffer Messegelände in der Halle 7 auf. Mit viel Humor und zahlreichen Witzen unterhält der Leverkusener das Publikum und schafft eine lustige Stimmung. Tickets für diese Veranstaltung finden Sie hier.

2. und 3. März: 12. Bremer Spiele-Tage unter dem Motto "Spielen verbindet"

An diesem Wochenende ist für jeden Gesellschaftsspiel-Liebhaber etwas dabei: Die 12. Spiele-Tage finden in der Volkshochschule Bremen im Bamberger Haus statt. Über 1000 Spiele werden angeboten, gespielt und getestet. Darunter fallen auch Präsentationen von Neuheiten und informative Gespräche mit den Erfindern einiger Spiele. Weiter auf dem Programm stehen Turniere, Spiele-Flohmärkte und bewegungsreiche Groß-Spiele.

Die Öffnungszeiten sind Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tickets kann man vor Ort erwerben. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.

3. März: Bühne frei im Pier 2

Der US-amerikanische Sänger und Gründungsmitglied der Band Linkin Park Mike Shinoda ist zu Gast im Veranstaltungszentrum Pier 2 in der Überseestadt in Bremen. Die neue Tour des 42-Jährigen heißt "Post Traumatic". Er widmet sie seinem verstorbenen Freund und Sänger von Linkin Park Chester Bennington. Durch seine Songs verarbeitet er seine Hilflosigkeit und Trauer um Benningtons Tod 2017. Es geht um 20 Uhr los, Tickets zu dem Konzert finden Sie hier.

3. März: Schlagerabend in Bremen

Am Sonntagabend um 18 Uhr tritt der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser in der ÖVB-Arena in Bremen auf. Der 67-Jähren aus Berlin gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängern. Unter anderem zählen Lieder wie "Dich zu lieben" und "Warum hast du nicht nein gesagt" mit zu seinen bekanntesten Werken. Tickets zu dem Konzert finden Sie hier.