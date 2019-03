Die deutsche Band Revolverheld tritt am 18. März in Bremen auf. (Daniel Reinhardt/dpa)

13. März: Mit viel Humor durch den Abend

Die deutsche Komikerin Carolin Kebekus steht am Mittwochabend ab 20 Uhr auf der Bühne der ÖVB-Arena in Bremen. Ihre diesjährige Show heißt "PussyNation", in der sie ehrlich und direkt ihre Umwelt kommentiert und aus ihrem Leben lustige Geschichten erzählt. Die Witze der 39-Jährigen gehen dabei sowohl unter wie auch über die Gürtellinie. Tickets zu der Comedyshow finden Sie hier.

Das neue Programm von Komikerin Carolin Kebekus heißt "PussyNation". (Axel Klein)

14. März: Fünf Bühnengäste, sieben Minuten Zeit

Viermal im Jahr veranstaltet der Klub Dialog an unterschiedlichen Standorten in Bremen einen kreativen Austausch zwischen Publikum und fünf Bühnengästen. Jeder von ihnen bekommt sieben Minuten Zeit, seine Idee oder sein Projekt vorzustellen. Diesmal kommen sechs Teams auf die Bühne, mit dabei ist die PR-Beraterin und Bloggerin Sandra Lachmann. Die Veranstaltung beginnt ab 19 Uhr in der Bel Etage in der Bremer Innenstadt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

15. März: Wird mich das Glück finden?

Am Freitag findet ein Tanzabend im Kleinen Haus im Theater in Bremen statt. Die Tanz-Premiere "Will happiness find me?" (übersetzt: "Wird mich das Glück finden?") geht auf die Suche nach allem, was glücklich macht. Doch was genau erfüllt das Leben? Mit einem bunten Bühnenbild gehen die Tänzer und Artisten auf die Jagd nach dem Sinn des Lebens und dessen Sehnsüchten. Tickets für den Tanzabend finden Sie hier.

16. und 17. März: Individuelle Beratung

Auf der Horizon erhalten die Besucher individuelle Beratung und informative Auskünfte. (HORIZON)

In der Halle 6 der Messe Bremen findet an diesem Wochende jeweils von 10 bis 16 Uhr die Horizon statt. Auf dieser Veranstaltung dreht sich alles um die weitere Orientierung vor und nach dem Abitur. Universitäten, Hochschulen und diverse Unternehmen stellen sich vor und beraten individuell – von Studium bis Ausbildung. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen zur Horizon finden Sie hier.

17. März: St. Patrick's Day in Bremen

Am Sonntagabend veranstaltet der Irish Pub Hegarty's im Bremer Viertel ab 21 Uhr einen St.-Patrick's-Day-Themenabend mit Live-Musik. Der irische Feiertag gedenkt dem Bischof Patrick und wird an dessen Todestag, dem 17. März, gefeiert. Er soll im fünften Jahrhundert gelebt haben und wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt.

18. März: Bühne frei für Revolverheld

Vor 13 Jahren hat die deutsche Rock- und Pop-Band Revolverheld ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht. Nun gehen die Musiker um Frontsänger Johannes Strate mit ihrem neusten Album "Zimmer mit Blick" auf Tour. Die Band tritt am Montagabend ab 20 Uhr in der ÖVB-Arena in Bremen auf. Zu ihren berühmtesten Songs zählen unter anderem "Ich lass für dich das Licht an" oder "Halt dich an mir fest". Tickets für das Konzert finden Sie hier.

18. März: Equal Pay Day - Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern

Die rote Tasche ist bekannt: Am kommenden Montag ist der Equal Pay Day. (Alina Novopashina dpa)

Am kommenden Montag veranstaltet die Initiative des Business and Professional Women (BPW) Germany einen internationalen Aktionstag für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Dieser Tag soll symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied markieren. 2008 wurde der Equal Pay Day (EPD) in Deutschland eingeführt. Inzwischen gibt es den EPD in 32 Ländern weltweit. Laut dem Statistischem Bundesamt beträgt der geschlechterspezifische Entgeltunterschied aktuell 21 Prozent in Deutschland. Das entspricht umgerechnet 77 Tage, die Frauen zum Jahresanfang unentgeltlich arbeiten müssen. Im Kulturzentrum Murkens Hof in Lilienthal findet dazu ein Vortrag um 19 Uhr statt. Mehr Informationen zum EPD finden Sie hier.