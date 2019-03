Herbert Grönemeyer: Einer der erfolgreichsten deutschen Musiker seiner Zeit tritt in Bremen auf. (Axel Heimken/dpa)

6. - 7. März: Baby und Johnny kommen nach Bremen

Die weltweit bekannte Liebesgeschichte kommt in die Hansestadt. Das Theaterstück Dirty Dancing tritt diese Woche jeweils ab 19.30 Uhr im Metropol Theater auf. Basierend auf dem gleichnamigen Tanzfilm, begeistern die 28 Darsteller mit verschiedensten Tanzeinlagen: Von Mambo über Merengue und kubanischen Rhythmen ist alles dabei. Tickets für dieses Event finden Sie hier.

Baby und Johnny bringen ihre Liebesgeschichte mit nach Bremen. (Mehr! Entertainment)

8. März: "Sehr erfreut!" mit Ingolf Lück

Die neuste Comedyshow von Ingolf Lück "Sehr erfreut!" findet am 8. März in dem Veranstaltungshaus Kito Vegesack statt. Um 20 Uhr beginnt die Show. Mit viel Charme, aber mit einer direkten Offenheit inspiziert Lück seine Umwelt. Er widmet sich Fragen wie "Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren?" und versucht so, die Atmosphäre im Publikum aufzulockern.

"Sehr erfreut!": Der 61-Jährige Ingolf Lück stellt seine neue Comedyshow in Bremen vor. (Agentur Marianne Rogler)

8. März: Herbert Grönemeyer auf Bremer Bühne

Der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer kommt Freitagabend ab 20 Uhr in die Bremer ÖVB-Arena. Seit 1984 standen alle seine Alben auf dem ersten Platz in den deutschen Musikcharts. Allein in Detuschland verkaufte Grönemeyer über 17 Millionen Tonträger und zählt somit zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Musikern in ganz Deutschland. Tickets für dieses Konzert finden Sie hier.

9. März: Vielseitige Entertainerin im Zentrum Bremens

Die deutsche Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger singt im Bremer Zentrum. Am Samstagabend steht sie ab 20 Uhr mit ihrer Live-Band auf der Bühne des Metropol Theaters. Sie stellt ihr viertes Album "Eine Frau gibt Auskunft" vor. Die Münchnerin setzt sich in den Liedern mit unterschiedlichen Perspektiven des weiblichen Geschlechts auseinander und nimmt unter anderem die Männerwelt auf die Schippe. Tickets für dieses Konzert finden Sie hier.

10. März: „Rebellion beginnt im Herzen."

Am Sonntagabend ab 18 Uhr tritt der "Bibi & Tina"-Star Lina Larissa Strahl im Pier 2 auf. Unter dem Künstlernamen Lina publiziert die Schauspielerin und Sängerin ihre Songs. Die 20-Jährige präsentiert am Sonntag ihr drittes Album "R3BELLIN". "Die einzigen Veränderungen eines Tages sollten nicht nur in den sozialen Netzwerken stattfinden. Ich rebelliere für Individualität“, sagt Strahl über ihr Album. Tickets zu diesem Konzert finden Sie hier.