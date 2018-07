Spezialkräfte der Bremer Polizei haben am Mittwochvormittag zeitgleich die Wohnungen zweier Bremer in Hemelingen und Obervieland durchsucht. Den beiden 21 und 19 Jahre alten Männern wird nach Angaben der Beamten gefährliche Körperverletzung und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Während sie den 21-Jährigen nicht in seiner Wohnung antrafen, konnte der 19-Jährige festgenommen werden. Der zweite wurde am Donnerstag geschnappt.

Das verdächtige Duo wird mit einer Schlägerei in Verbindung gebracht, die sich am 3. April dieses Jahres auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz ereignet hatte. Vorausgegangen war ein Vorfall in der Nordwestbahn. Die Tatverdächtigen schlugen einen 25-Jährigen krankenhausreif. Darüber hinaus wird den Männern schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Das Duo sitzt nun in Untersuchungshaft. (ias)