Fordern mehr Geld: Die Paketzusteller bei der DHL in Bremen (Frank Thomas Koch)

Etwa 65 Paketzusteller von DHL in Bremen haben am Mittwochmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Es ist der zweite Warnstreik bei DHL Delivery im aktuellen Tarifstreit. Etwa 13.000 Pakete könnten an diesem Mittwoch daher liegen bleiben, sagte Thomas Warner von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dem WESER-KURIER.

Gestreikt wird dieses Mal nicht nur im Güterverkehrszentrum, sondern auch im Depot in der Hüttenstraße in Gröpelingen. Die Paketzusteller, die Verdi-Angaben zufolge 10,75 Euro in der Stunde verdienen, fordern einen höheren Lohn. Für die gesamte Branche Spedition und Logistik soll ein Lohnplus von 6,5 Prozent ausgehandelt werden. Für die Kurierexpress-Paketdienste soll es Warner zufolge außerdem einen Extra-Zuschlag geben.

Das Angebot der Arbeitgeber seien derzeit 2,4 Prozent mehr Geld ab dem 1. Januar 2018 und weiteren 2,1 Prozent ein Jahr danach. (cah)