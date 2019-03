Ab dem 25. März kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen der Linien 2, 10 und N10. (Christina Kuhaupt)

25. März bis 5. April: Umleitungen der Linie 2 und Ersatz-Verkehr

Besonders betroffen von den Gleisarbeiten im Bereich der Bürgermeister-Hildebrand-Straße / Landwehrstraße ist die Linie 2 der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Sie wird ab Montag bis Freitag, 25. bis 29. März, sowie von Montag bis Freitag, 1. bis 5. April, in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Ab der Haltestelle Radio Bremen fährt die 2 zum Doventorsteinweg und dann weiter wie Linie 10 bis zur Hansestraße. Die Haltestellen Doventor und Lloydstraße werden in beiden Richtungen nicht befahren, die Station Haferkamp fällt nur in Richtung Gröpelingen aus.

29. März bis 1. April: Ersatzverkehr für Linien 2, 10 und N10

Ab Freitag, 29. März, sind ab etwa 21 Uhr auch die Linien 10 und N10 von den Arbeiten betroffen. Wie die BSAG berichtet, können diese Linien, wie auch die 2, den Bereich um die Landwehrstraße nicht wie gewohnt anfahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird bereitgestellt.

Die Linie 2 ist zwischen 29. März und 1. April zwischen Sebaldsbrück und der Innenstadt unterwegs. Ab Domsheide fährt sie im Bogen über Wilhelm-Kaisen-Brücke, Westerstraße, Langemearckstraße und Obernstraße zurück nach Sebaldsbrück. In Richtung Gröpelingen fallen die Haltestellen Obernstraße und Am Brill aus.

Ersatzbusse unterwegs

Am Umbauwochenende fahren die Straßenbahnlinien 10 und N10 durch die Überseestadt nach Gröpelingen. Sie sind ab der Haltestelle Daniel-von-Büren Straße über Doventor, Lloydstraße und Hansator und dann weiter im Linienverlauf der Linie 3 unterwegs. Die Haltestellen Doventorsteinweg bis Lindenhofstraße entfallen in beiden Richtungen, teilt die BSAG mit.

Die Ersatzbusse fahren zwischen Domsheide (Steig G, beim BSAG-Turm) über die Haltestellen Herdentor zum Hauptbahnhof (Steig P, am Überseemuseum). Von da ab weiter über Bürgermeister-Smidt-Straße, Falkenstraße, Daniel-von-Büren-Straße, Doventorsteinweg, Landwehrstraße und Wartburgstraße zur Waller Heerstraße und Gröpelinger Heerstraße zur Endhaltestelle Gröpelingen.

Ab Gröpelingen zurück fahren die Busse eine andere Strecke. Über die Gröpelinger und Waller Heerstraße zum Waller Ring. Von dort über Bremerhavener Straße, Steffensweg, Hansestraße, Utbremer Straße und Breitenweg zum Hauptbahnhof (Steig O, am Columbus-Hotel) und weiter zur Domsheide (Steig H, vor der Glocke). (mmi/fma)