Wie die Polizei mitteilt, betrat der 35 Jahre alte Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr zunächst eine Tankstelle An der Mühle in Bremerhaven, bediente sich dort wortlos am Getränkeregal und flüchtete. Obwohl es schon dort zu einem Polizeieinsatz kam, versuchte der offensichtlich angetrunkene Mann gegen 17 Uhr noch einmal sein Glück in einem Schnellrestaurant in der Nansenstraße: Dort stahl er einen Keks im Wert von 1,19 Euro und verließ das Restaurant.

Als die 45-jährige Angestellte des Schnellrestaurants den Mann auf dem Parkplatz zur Rede stellen wollte, spuckte der ihr ins Gesicht. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt er sich laut Polizei "hoch aggressiv": Erst zog der Mann seine Hose herunter und zeigte sein Gesäß, dann versuchte er, den Streifenwagen mit Tritten zu beschädigen.

Erst nachdem die Polizei den Einsatz eines Elektroschockers angedroht hatte, konnte der Mann festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen werden. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.