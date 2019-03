Zum Weltfrauentag erscheint eine zu 100 Prozent von Frauen gestaltete und verantwortete WESERKURIER-Ausgabe (Christina Kuhaupt)

Am Donnerstag, 7. März, startet die Bremer WESER-KURIER Mediengruppe eine ganz besondere Aktion: Die redaktionelle Leitung sowie alle redaktionellen Führungspositionen, die an der Entstehung des gedruckten WESER-KURIER und des Onlineauftritts weser-kurier.de beteiligt sind, werden an diesem Tag ausschließlich mit Frauen besetzt.

Zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März erscheinen die redaktionellen Ausgaben und Produkte dann mit einer rein weiblichen Handschrift.

Zwar unterstützt die WESER-KURIER Mediengruppe Frauen generell aktiv dabei, in Führungspositionen zu kommen und dort Verantwortung zu übernehmen – doch an diesem Tag soll es innerhalb der Redaktion zu 100 Prozent so sein.

„Uns ging es um die Frage, ob und wie sich die Nachrichtenauswahl und -gewichtung verändert, wenn ausschließlich Frauen die Verantwortung übernehmen“, sagt Anna Zacharias, die die redaktionelle Leitung für 24 Stunden übernimmt und sonst als Editorin am Zentraldesk arbeitet. Die Idee zu dieser Aktion sei in einer Themenkonferenz entstanden, als es um die Berichterstattung zum 8. März ging.

„Die Redaktion möchte etwas Besonderes auf die Beine stellen, um zu dokumentieren, dass Frauen in vielen Bereichen des Lebens - auch in Deutschland - beinahe 60 Jahre nach Beginn der modernen Frauenbewegung immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben und es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen in Führungspositionen sind oder Frauen und Männer gleichberechtigt zusammenarbeiten“, ergänzt Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur der WESER-KURIER Mediengruppe.

Wir begleitet die Aktion am Donnerstag in den sozialen Medien und hier auf unserer Homepage. Am 8. März lesen Sie dann eine zu 100 Prozent von Frauen gestaltete und verantwortete WESERKURIER-Ausgabe. (wk)