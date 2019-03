Der Frühling kündigt sich an und die ersten Eisdielen in Bremen eröffnen. (Jochen Stoss)

Wechselwetter: "April, April, der macht, was er will"

Das schöne Sprichwort: "April, April, der macht, was er will" beschreibt die Launen des Wetters im Bremer Frühling nur allzu passend. Auf Sonnenschein folgt Regen und auf ihn wiederum Hagel und das binnen weniger Stunden. Aber nicht nur im April macht das Wetter was es will, auch im März zeigen die Frühlingsvorboten ihre Auswirkung: Mal trüb und grau und dann direkt wieder bestes Wetter.

Bei sonnigem Wetter ist der Osterdeich ein willkommenes Plätzchen für die Bremer. (Christina Kuhaupt)

Menschenreicher Osterdeich

Sobald die Sonne wieder länger scheint, verwandelt sich der Osterdeich an der Weser in einen regelrechten Menschen-Magneten. Die großen Grünflächen landen zum Sonnenbaden ein und die gepflasterten Wege ziehen Jogger und Inline-Skater an. So füllt sich der Vitamin-D-Haushalt nach der kalten Jahreszeit von selbst.

Feierabend an der Schlachte

Zum Frühlingsanfang: Auf ein Feierabend-Bier zur Schlachte. (Christina Kuhaupt)

Wenn man am frühen Abend kaum noch einen Platz zum Sitzen auf der Bremer Schlachte findet, weiß man, dass die Biergartensaison wieder begonnen hat. Typisch für den Bremer Frühling ist, sich nach getaner Arbeit mit seinen Kollegen und Freunden an die Weser zu setzen und die frische Luft und die letzten Sonnenstrahlen des Tages mit einem Kaltgetränk zu genießen.

Wallanlagen: Blumen vor der Mühle

Die Wallanlagen Bremens erstrahlen wieder rechtzeitig zum Frühlingsbeginn in bunter Farbenpracht. Stiefmütterchen in gelb, blau und weiß verschönern die Grünflächen. Das Café an der Mühle bietet in der Sonne Sitzgelegenheiten bei Kaffee und Kuchen an.

Typisch zum Frühlingsanfang: Die Blumen rund um die Wall-Anlagen blühen wieder. (Christian Walter)

Cafés im Viertel stellen Stühle raus

Auch im Viertel tummeln sich die Menschen typischerweise zum Frühlingsanfang mehr vor als in den Cafés. Die Passanten schlängeln sich um die Stuhlreihen der Geschäfte und suchen einen sonnigen Platz zum Pausieren.

Erste Eisdielen eröffnen wieder

Aber nicht nur die Bremer Cafés laden in der Sonne auf einen Zwischenstopp ein; die ersten Eisdielen stellen ebenfalls ihre Stühle auf die Vorplätze und fangen an Eis zu servieren.

Putzaktion "Bremen räumt auf"

Der Frühlingsbeginn gibt den Startschuss für die Aktion "Bremen räumt auf". Schulen, Kindergärten und verschiedene Unternehmen beteiligen sich nun zum 17. Mal an den Aufräumarbeiten, um die Stadt sauber zu halten. Am 29. und 30. März geht die Aktion in die nächste Runde.

Nachwuchs im Bürgerpark

Neun Ferkel erblickten im vergangenen Herbst das Licht des Bürperparks. (Christina Kuhaupt)

Im Bremer Bürgerpark leben zurzeit vier Bentheimer-Schweine. Im vergangenen Herbst warf die Sau "Bernadette" neun Ferkel. Die Sauen gebären nur im Herbst und Frühjahr, erwartet werden in der Regel vier bis 14 Ferkel. Für Ende März erwarten die Tierpfleger des Bürgerparks drei Geburten bei den Ziegen und fünf bei den Schafen.