In dieser Übersicht sammeln wir täglich die Fallzahlen für Bremen, Niedersachsen, Deutschland und der Welt. Wichtig zu beachten sind hier die Zahlen zu den Genesenen. Diese sind oft nur Richtwerte, Niedersachsen rechnet die Zahl der Genesenen etwa hoch: Bei milden Krankheitsverläufen gelten Patienten nach 14 Tagen automatisch als genesen und fließen in die Statistik mit ein.

Für Deutschland und die Welt gibt es auch Zahlen zu den Genesenen, diese sind allerdings kaum gesichert und dienen lediglich als eine Mindestangabe, weswegen wir sie häufig nicht abbilden. Die tatsächliche Zahl der Genesenen dürfte deutlich höher liegen. Zwar erheben einige deutsche Gesundheitsämter und internationale Gesundheitsbehörden die Zahl der Menschen, bei denen das Virus nicht mehr nachweisbar ist – viele tun dies jedoch nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Die Coronavirus-Pandemie hält die Welt in Atem. Auch in Bremen gibt es täglich mehr Infizierte, wie ein Blick auf die Grafik des Verlaufs zeigt. Am 29. Februar gab es den ersten Fall in Bremen: eine Frau, die aus dem Iran zurück in die Hansestadt kam, hatte sich infiziert. Am 10. März stiegen die Zahlen dann sprunghaft auf 21 an: Die Ärzte wiesen das Virus bei einer Ski-Gruppe von 15 Personen nach. Die Gruppe hatte sich auf einer Reise in Italien angesteckt. Auch auffällig ist der starke Anstieg am 19. März. Laut der Pressestelle der Gesundheitssenatorin wurden an diesem Tag viele angestaute Tests auf einmal ausgewertet. "Der starke Anstieg des heutigen Tages lässt sich demnach auf eingegangene Tests mehrerer Tage zurückführen", heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Karte zeigt das Bundesland Niedersachsen, eingefärbt nach den Fällen pro 100.000 Einwohnern. Gerade in den Ballungsräumen Hannover, Osnabrück und Oldenburg gibt es viele Fälle. Die Karte zeigt dabei nur die an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt übermittelten Fälle. Die Veränderungen zum Vortag sind hierbei nur Richtwerte. Die Falldaten werden oft zeitverzögert übermittelt, besonders dann, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

In dieser Grafik sehen Sie die Fälle in den einzelnen Bundesländern, die Kreise richten sich dabei an den Fällen pro eine Million Einwohnern. Gerade die südlichen Bundesländer sind in hohem Maße vom Virus betroffen, aber auch in Hamburg haben sich viele Menschen mit Covid-19 infiziert. Bei dieser Grafik kann es gelegentlich zu Abweichungen mit den obigen Zahlen aus Bremen und Niedersachsen kommen. Die Meldeketten sind unterschiedlich lang, sodass die Fallzahlen der Gesundheitsämter von denen des Robert-Koch-Instituts abweichen können.