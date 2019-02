Rund 300 Berufstätige kontrollierte der Zoll. (Symbolbild) (Oliver Berg/dpa)

Der Zoll hat am vergangenen Freitag bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in Kurierdienstzentralen zwei Beschäftigte wegen des Verdachts des illiegalen Aufenthalts und Urkundenfälschung vorläufig festgenommen. Wie das Bremer Hauptzollamt mitteilte, hatten sie unechte rumänische Identitätskarten bei sich.

Der Zoll kontrollierte drei Kurierdienstzentralen in Bremen und zwei in Bremerhaven. Rund 300 Beschäftigte wurden kontrolliert, mehr als 50 Beamte waren im Einsatz. „Wir überprüfen regelmäßig im Rahmen bundesweiter Schwerpunktprüfungen einzelne Branchen nach Hinweisen für Schwarzarbeit“, sagt Nicole Tödter, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Gefälschte EU-Identitätskarten sind bei den Kontrollen keine Seltenheit. "Hier versuchen sich Staatsangehörige aus Nicht-EU-Ländern verbotswidrig eine Arbeitsmöglichkeit in der EU zu erschleichen", sagt Tödter.

In ihrer Mitteilung kündigt das Hauptzollamt weitere bundesweite Schwerpunktprüfungen an.