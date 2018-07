Polizei warnt vor falschen Polizisten

Zwei Frauen in Bremen Opfer eines Trickbetrugs

Johan Brockschmidt

Diese fiese Masche richtet sich an ältere Bremer Mitbürger: In den letzten Tagen waren in Bremen vermehrt Trickbetrüger unterwegs. Zwei Frauen verloren dabei hohe Geldbeträge.