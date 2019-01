Die Rapper der "Acidboyz" starteten den ersten Breminale-Abend auf der Bremen-Next-Bühne in der untergehenden Sonne. (Shirin Abedi)

Es ist ein sanfter, lockerer und heißer Start in den ersten Tag der Breminale. Nach und nach erst öffnen die zahlreichen Essenstände und Buden am Mittwochnachmittag ihre Türen und Tore. An zahlreichen Plätzen und Spielorten entlang der Weser sind zu diesem Zeitpunkt noch die letzten Aufbauarbeiten im Gange, an den verschiedenen Bühnen checken Techniker die Musikanlagen. Erst gegen 19 Uhr geht es dann so richtig los mit den ersten Künstlern und der Deich füllt sich mit Menschen. Insgesamt rund 120 Bands und Acts werden bis Sonntag bei dem Kulturfestival am Osterdeich auftreten. Der erste Breminale-Tag in Häppchen.

Kulturdeputierte on Tour

Ein großes Hallo der Kulturpolitik gibt es am Container des WESER-KURIER. Mit Wasserflaschen ausgestattet treffen sich Kulturdeputierte um Staatsrätin Carmen Emigholz mit Jonte von Döllen, künstlerischer Leiter der Breminale. Nach dem Hickhack um die Ausrichtung und Förderung der Breminale sowie den Wechsel der Veranstalter haben sich die Abgeordneten in der vergangenen Sitzung der Deputation in Bremerhaven darauf geeinigt, gemeinsam einen Rundgang über das Kulturfestival zu machen. Von Döllen führt die Vertreter aller Parteien über das Veranstaltungsgelände und erklärt ihnen die Änderungen und das Konzept. Ein Standbetreiber macht die Politiker dann einfach mal nass – er spritzt aus seiner Bude mit einer Wasserpistole.

Clubs lassen es rauschen

Endlich Musik! Gitarrenlastig, düstere Themen und dennoch Popmusik ist es, was die Band Me + Marie zum Start des Clubrauschens auf der Flut-Bühne am Mittwochabend spielt. Der Tower Musikclub, die Lila Eule und das Kulturzentrum Lagerhaus haben sich zusammengetan und einen Abend gestaltet. Und wenn schon die Clubs Brücken schlagen, kann das ja auch das Rock-Pop-Duo. Maria de Val und Roland Scandella aus der Schweiz verbinden auf der Bühne, auf die sie bei der Breminale zwei weitere Musiker mitbringen, verschiedene Elemente. Ihre Musik bewegt sich zwischen Rausch und Romantik, zwischen Zustimmung und Widerspruch.

Maria de Val, Sängerin und Schlagzeugerin der Band "Me + Marie", bei ihrem Auftritt im Flut-Zelt. (Pascal Faltermann)

Neuzugang im Programm

Überraschende Änderung im Line-up der Breminale: Der Hamburger Singer-Songwriter John Allen hat sein Kommen zugesagt. Warum? Eigentlich sollte am Sonnabend auf der Wohnzimmer-Bühne die Band Drunk Motorcycle Boy um 19 Uhr spielen. Doch der Schlagzeuger der Band ist kurzfristig wegen anderer Verpflichtungen verhindert und die Bremer Punk-Combo musste den Auftritt absagen. „Ich habe dann einen Tipp bekommen und John Allen angerufen“, sagt Steffen Rotenhan, Booker für das Wohnzimmer. Im Winter 2018 erscheint John Allens inzwischen fünftes Studioalbum mit dem Titel „Friends & Other Strangers“, das er über Crowdfunding finanzierte.

Duschen als Abkühlung

Einfach mal schön den Kopf oder den ganzen Körper unters kalte Wasser halten. Die Breminale-Veranstalter haben auf die Hitzewelle reagiert und Duschen auf dem Festival am Weserufer installiert. Dabei handelt sich um ganz normale Gartenduschen, die am Nachmittag nach und nach aufgestellt werden. Etwa alle 150 Meter lockt die Abkühlung. Geduscht wird übrigens mit Trinkwasser, also ganz sauber, versichert ein Techniker, der gerade eine der Duschen gegenüber der Bremen-Next-Bühne einrichtet. Wer nur ein schwaches Tröpfeln erwartet hat, wird überrascht: Auf der Dusche ist ordentlich Druck! Eine echte Abkühlung also, über die sich bei mehr als 30 Grad viele Besucher freuen werden.

Stammtisch

Das Team des Zentrums für Interkulturelles Management und Diversity (ZIM) an der Hochschule Bremen lädt zu einem Diversity-Stammtisch ein. An diesem Donnerstag treffen sich ab 17 Uhr Interessierte beim Stand „By Christel“ am Fahnenmast vor den Weser-Arkaden. Dann sollen in entspannter Atmosphäre Projekte zur Förderung von Vielfalt vorgestellt und natürlich genetzwerkt werden. Zudem gibt es ein Diversity-Quiz und Informationen zum Diversity-Wettbewerb 2018, teilt Katrin Nissel vom ZIM-Team mit.

Kostenfreies WLAN auf der Breminale

Die Initiative Freifunk stellt in diesem Jahr kostenfreies WLAN für das Kulturfestival Breminale bereit. In Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen TP-Link, das unter anderem Router herstellt, sorgt Freifunk für eine WLAN-Abdeckung entlang des Osterdeichs in Bremen. So müssten die Besucher nicht ihr eigenes mobiles Datenvolumen aufbrauchen, wenn sie Bilder und Videos vom Festival auf sozialen Medien hochladen. Das teilte Markus Kohlstock von TP-Link mit. Insgesamt werden 80 WLAN-Router eingerichtet, die alle über einen kostenfreien Login in das Freifunk-Netz erreichbar sind. So werde sichergestellt, dass die etwa 50.000 Besucher unbeschwert surfen können.

