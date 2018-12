Die Discokugel illuminiert das Flut-Zelt und die Umgebung auf der Breminale. Dieses Jahr kommt direkt daneben eine weitere Bühne hinzu. (Kulturzentrum Lagerhaus)

"Es sind Spielarten subkultureller Exklusivitäten", sagt Anselm Züghart. Der Geschäftsführer des Kulturzentrums Lagerhaus hat etwas in Planung. Für die Breminale vom 25. bis 29. Juli am Osterdeich bestücken und organisieren er und sein Team nicht nur wie gewohnt alles das, was auf der Flut-Bühne passieren wird. Die Macher aus dem Lagerhaus holen auch eine weitere Bühne über die Weser. Vom Lichtluftbad (Liluba) auf dem Stadtwerder wechselt eine Bühne die Wasserseite und wird am Osterdeich neben dem Flut-Zelt aufgebaut. Auf dieser Spielfläche, der Strandbühne Flut-Wiesen, soll unter anderem in den Abendstunden ein ausgewähltes Programm mit Musik, Performance, Film und Party laufen.

"Die Idee ist aber nicht ganz neu", sagt Züghart. Bereits vor ein paar Jahren habe es das Vorhaben gegeben, einen Freiluftspielort auf der Breminale zu installieren. Vor drei Jahren zuletzt gab es ein ähnliches Angebot. Im Jahr 2007 war es sogar andersherum. Die Breminale setzte aus und die Flut-Bühne setzte über ins Lichtluftbad, erinnert sich Wolfgang Gerhardy, Programmchef im Lagerhaus. Nun kommt der Veranstaltungsort also an den Deich und auch die Lichtinstallationen und Atmosphäre aus dem Liluba sollen mitgenommen werden. Das alles gehört zu einem Ziel, dass die Kulturschaffenden schon länger verfolgen. "Wir haben neben dem Zelt, das wir bespielen, immer schon versucht, subkulturellen Projekten eine Plattform zu geben", erklärt Züghart. Insgesamt gehe es beim Breminale-Programm, das aus dem Kulturzentrum an der Schildstraße heraus organisiert wird, um mehrere Punkte. Züghart: "Vom Clubrauschen über die Newcomer on Stage bis hin zu vielen Spielarten."

Neues Team, neue Bühnen

Auf der neuen Bühne und dem neu geschaffenen Ort wird es in diesem Jahr ab 14 Uhr ein interaktives Kinderprogramm geben. Blumenkränze binden, Festival-Schminken, Makramé, Radioballett oder Limo-Selbermachen stehen auf dem Plan. Am Abend gibt es dann unter anderem die G20-Filmdokumentation "Hamburger Gitter" (Mittwoch, 25. Juli, 22 Uhr) zu sehen, die Singer-Songwriterin Mirjana aus Bremen wird Deutsch-Pop spielen (Donnerstag, 26. Juli, 20.30 Uhr). Zudem gibt es italienischen Schlager oder den Kneipenchor zu hören. Am Sonnabend ab 22 Uhr ist die Scuba Music Label Night geplant, eine Partynacht, die von der Bremer Gruppe Stelzen-Art mit ihren Stelzenfiguren begleitet wird.

Ebenfalls neu ist das Clubrauschen, bei dem sich drei Clubs und Musikspielstätten zusammengefunden haben, um unter diesem Namen auf der Breminale ihr Programm zu präsentieren. Der Tower Musikclub stellt die Band Me + Marie vor, die Lila Eule ist mit den Ruffcats, einer Funk-Soul-HipHop-Combo, vertreten. Das Kulturzentrum Lagerhaus steuert das internationale HipHop-Funk-Projekt Lucille Crew zum Programm am Mittwoch, 25. Juli, bei. Wichtig sei dem Lagerhaus-Team, dass das Programm Frauen auf die Bühne hole – "in diesem Jahr sind es etwa 25 Prozent", erklärt Gerhardy. Ebenfalls wichtig ist den Machern, dass die Künstler international sind – beim Newcomer-Abend dagegen, der den Nachwuchs fördern soll, steht der regionale Aspekt im Vordergrund.

Das alles sei übrigens nur möglich dank der Unterstützung von zahlreichen Partnern, sagt Züghart. Das Ortsamt und der Beirat Östliche Vorstadt/Mitte fördern das Lagerhaus seit Jahren finanziell und ideell. Hinzu kommen der Senator für Kultur und Radio Bremen, die seit der ersten Stunde dabei seien.

Trotz des wirtschaftlichen und politischen Hickhacks um die Breminale im Vorfeld wollen Gerhardy und Züghart positiv in die Zukunft schauen. "Wir wollen die Breminale weiter mitgestalten", sagt Gerhardy. Sein Pendant Züghart ergänzt im Hinblick auf eine komplett neue Ausschreibung der Kulturveranstaltung: "Über das Programm und die Ökonomie des Festivals darf und muss diskutiert und gestritten werden. Aber die Breminale als über 30 Jahre gewachsenes Kulturfestival darf nicht aufs Spiel gesetzt werden."

Weitere Informationen

Das Kulturfestival "Breminale" am Osterdeich und den Wallanlagen läuft vom 25. bis 29. Juli. Mehr als 120 Bands werden an der Weser auftreten. Unter anderen mit dabei: Wankelmut, Digitalism, De Fofftig Penns, Michael Schulte und Anna Depenbusch. Mittwoch und Donnerstag geht die Veranstaltung bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 1 Uhr und am Sonntag gibt es bis 22 Uhr Programm.