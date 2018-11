Obwohl sich Rap-Musik in den vergangenen Jahren zu der deutschen Jugendsprache überhaupt entwickelt hat, Dutzende Top-Ten- oder gar Nummer-Eins-alben hierzulande produziert werden, hat Hip Hop immer noch ein Imageproblem. Die Texte der fast durchweg männlichen Stars wie Kollegah, Bushido und auch dem mit höchsten feuilletonistischen Weihen geadelten Haftbefehl strotzen nur so vor Gewaltphantasien, Sexismus und teilweise rassistischen Ausfällen.

Den Einwand, Rap sei nicht per se sexistisch oder gar antisemitisch, sondern ein Spiegel der Gesellschaft, der diese Tendenzen einfach nur aufzeige, lässt die Berliner Rapperin Sookee nicht gelten. Rap ist für die bekennende Feministin „Teil der Gesellschaft, der bestehende Machtverhältnisse größtenteils unkritisch reproduziert“, wie sie in einem Interview mit der Wochenzeitung „der Freitag“ berichtete.

Sookee, 1983 als Nora Hantzsch in der ehemaligen DDR geboren bevor ihre Familie 1986 nach West-Berlin flüchtete, ist ein Kind der Hip-Hop-Kultur. Erst war sie in der Graffiti-Szene unterwegs, Anfang der 2000er-Jahre begann sie ihre ersten eigenen Rap-Texte für Sampler und Mix-Tapes zu schreiben und sich als kritische Stimme in der damals brodelnden Berliner Hip Hop-Szene zu etablieren. Eine Zeit, in der Sido, Bushido und das Label Aggro Berlin mit teilweise homophoben und rassistischen Tabubrüchen sowie Hip-Hop-Klischees von Gangstertum und Drogendealer erste kommerzielle Erfolge feierten.

Nicht so Sookee, die sich für ihren Namen von einer starken Frauenfigur aus dem Film „Die Hexen von Eastwick“ inspirieren ließ. 2006 folgte ihr erstes Album „Kopf, Herz, Arsch“, vor zwei Jahren das vorerst letzte namens „Lila Samt“, eine Referenz an „Blauer Samt“ des Rappers Torch aus dem Jahr 2000, das seitdem als Meilenstein des deutschsprachigen Hip Hop gilt.

Mit dem Hinweis auf die Farbe Lila macht Sookee zudem ihre feministische Perspektive deutlich. „Doch es braucht ein paar Stimmen, die dagegenhalten/in dieser ewigen Scheiße, in diesem ekligen Gehype/Ihr sagt, das sei nur Entertainment, doch für mich ist das Gewalt“, rappt sie im Song „Vorläufiger Abschiedsbrief“, in dem sie den kalkulierten, verkaufsträchtigen Skandal auf manchen Rap-Alben kritisiert. Rapper dürften ruhig großschnäuzig sein, sollten sich nur ab und an mal die Zähne putzen, hat Sookee einst mit typisch Berliner Schnauze zu Protokoll gegeben. Für die Hip-Hop-Aktivistin und studierte Linguistin ist Rap bis heute ein Sprachrohr gegen Ausgrenzung jeder Art. Und neben dem politischen Anspruch auch einfach schlaue Musik.

Sookee tritt am Donnerstagabend um 22.45 Uhr im Zelt Flut auf.