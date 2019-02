Das deutsche Olympia-Team wurde in Pyeongchang offiziell begrüßt. Foto: Michael Kappeler (dpa)

Angeführt von DOSB-Vorstandschefin Veronika Rücker und Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig hatte sich am Dienstag eine kleine Delegation deutscher Athleten für Erinnerungsfotos und den kurzen Willkommensakt, der allen Nationen zuteil wird, im olympischen Dorf in den Bergen eingefunden.

Schon in den vergangenen Tagen hatte eine Reihe deutscher Sportler Quartier in Pyeongchang bezogen und das Training aufgenommen. Insgesamt 153 Athleten aus Deutschland werden an den Wettbewerben teilnehmen. Eröffnet werden die Winterspiele am Freitag. (dpa)