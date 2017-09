Landeswahlleiter Jürgen Wayand (v.li), Evelyn Temme und Kreiswahlleiterin Carola Janssen geben die vorläufigen Endergebnisse der Bundestagswahl für Bremen bekannt. (Frank Thomas Koch)

Jürgen Wayands Nacht zu Montag war extrem kurz. Eigentlich, sagt er, war es gar keine. Erst kurz nach 2 Uhr lagen dem Leiter des Statistischen Landesamtes die Ergebnisse aller Auszählungen vor. „Um 7.15 Uhr war ich zu Hause“, berichtet Wayand und entschuldigt sich für die tiefen Augenringe. In den Händen hält er die druckfrische Broschüre mit den vorläufigen amtlichen Endergebnissen der Bundestagswahl. „Es war eine Wahl der Zäsuren“, sagt er am frühen Nachmittag. Angefangen vom gestoppten Rückgang der Wahlbeteiligung über die historische Niederlage der SPD bis hin zum Einzug der AfD ins Parlament.

Dass die beiden großen Parteien dermaßen abgestraft werden, das sei nicht zu erwarten gewesen, so der Landeswahlleiter. Das Bremer Ergebnis unterscheide sich jedoch markant vom Bundesergebnis: „Hier ist die SPD der große Verlierer“, sagt Wayand. Die Bremer Sozialdemokraten haben laut Wayand fast doppelt so viele Prozentpunkte verloren wie die CDU auf Bundesebene. Zu den Verlierern in Bremen zählen aber auch die CDU sowie die Grünen. Auf der Gewinnerseite: die AfD, die FDP und die Linke.

Historische Niederlage für die SPD

„Dass die SPD in Bremen unter die 30 Prozent rutschen könnte, war für die Bremer Sozialdemokraten immer unvorstellbar. Jetzt ist es passiert“, sagt Wayand. Mit 26,8 Prozent bei den Zweitstimmen habe die SPD eine historische Niederlage mit dem niedrigsten Ergebnis seit Ende des Zweiten Weltkriegs eingefahren. Die Sozialdemokraten verzeichnen in Bremen einen Rückgang von 8,8 Prozent. Laut Markus Habig vom Statistischen Landesamt konnte die SPD in keinem der 89 Bremer Ortsteile eine absolute Stimmenmehrheit erzielen. Wayand nennt das ein „beispielloses Desaster“. Die CDU hingegen sei nach ihrem Ausnahmeergebnis im Jahr 2013 zu jenen 25 Prozent zurückgekehrt, auf die sie sich in den vergangenen Jahren eingependelt habe. „Ihr Verlust fällt nicht so stark auf, weil die SPD so viele Wähler verloren hat“, glaubt Wayand.

Mehr zum Thema CDU will in Bremen regieren Sowohl SPD als auch CDU haben in Bremen herbe Verluste bei der Bundestagswahl hinnehmen müssen - ... mehr »

Dank eines Überhangmandats erhalten für die kommende Legislaturperiode sechs Bremer Politiker ein Mandat für den Deutschen Bundestag: Sarah Ryglewski und Uwe Schmidt von der SPD (Direktmandate), Elisabeth Motschmann (CDU), Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), Doris Achelwilm (Die Linke) sowie Frank Magnitz (AfD).

Eigentlich stehen dem Land nur fünf Sitze zu: Nach der Neufassung des Bundeswahlgesetzes von 2013 wurde die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag neu geregelt. Danach werden die Sitzkontingente anhand der Bevölkerungsgröße ermittelt. „Spannend war, ob darüber hinaus zusätzliche Überhang- oder Ausgleichsmandate auf das kleinste Bundesland entfallen würden“, erklärt Wayand.

Geringe Wahlbeteiligung in Bremerhaven

Erfreut zeigt sich Wayand über die hohe Wahlbeteiligung. „Die Serie sinkender Wahlbeteiligungen seit den 1990er-Jahren ist offensichtlich gestoppt.“ 70,7 Prozent der Bremer Wahlberechtigten haben ihre Stimmen abgegeben. „Nach vier Bundestagswahlen mit sinkender Wahlbeteiligung war erstmals seit 1998 wieder ein positiver Trend festzustellen, auch wenn der Anstieg gegenüber 2013 mit 1,9 Prozentpunkten verhalten ausfiel“, sagt Wayand. „Ich hoffe, das ist keine Eintagsfliege, sondern eine Trendumkehr.“ Im Bundesgebiet fiel der Anstieg mit 4,7 Prozent deutlich größer aus, auch die Wahlbeteiligung war mit 76,2 Prozent höher. Größer geworden ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes der Unterschied zwischen der Wahlbeteiligung in Bremen und jener in Bremerhaven: In der Seestadt gaben nur 64,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab – das sind 8,1 Prozent weniger als in Bremen.

Mehr zum Thema Volksentscheid und Bundestagwahl: So hat Bremen abgestimmt Laut der vorläufigen Endergebnisse für das Land Bremen liegt die SPD bei den Zweitstimmen klar vor ... mehr »

Überraschend angezogen hat nach den Worten Wayands die Wahlbeteiligung in den Ortsteilen mit nachteiligen Sozialstrukturen. Im Bereich Neue Vahr stieg die Wahlbeteiligung um bis zu 5,8 Prozent. Wayand sieht einen direkten Zusammenhang zum Ergebnis der AfD. Dennoch lag die Wahlbeteiligung wie gewohnt unter der in den Innenstadtbereichen. Dort gaben 72 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, während es in Tenever 52 Prozent und in der Neuen Vahr 56 Prozent waren.

Bremen: Hochburg der Linken im Westen

Die Grünen haben 1,2 Prozentpunkte verloren – das ist das niedrigste Ergebnis seit 1990. Auf Bundesebene legten sie einen halben Prozentpunkt zu. Bei keiner anderen Partei ist die Kluft zwischen den Ergebnissen in Bremen und Bremerhaven so groß wie bei den Grünen. Während sie in der Seestadt auf 7,8 Prozent kamen, erreichten sie in Bremen 11,6 Prozent. Die Linke gewann 3,4 Prozent (13,5 Prozent) und liegt zum dritten Mal in Folge im zweistelligen Bereich. Laut Wayand kann Bremen damit seine Rolle als Hochburg der Linken im Westen verstetigen. Hochgeschnellt sei das Ergebnis der FDP (9,3 Prozent): „Die FDP findet zurück zur alten Stärke“, kommentiert Wayand. Mit einem Zugewinn von 5,9 Prozent steige die FDP nach dem Debakel der vergangenen Jahre wie Phönix aus der Asche. Die Liberalen seien nach der AfD die zweiten Gewinner.

Die Alternative für Deutschland ist laut Wayand mit zehn Prozent der Stimmen und einem Plus von 6,3 Prozent die absolute Gewinnerin der Wahl in Bremen und auf Bundesebene. „Während wir sie 2013 noch unter sonstige Parteien abhandeln konnten, zieht die AfD jetzt in den Bundestag ein und verursacht neue Koalitionen“, so Wayand. In Bremerhaven habe die AfD um 8,4 auf 12,5 Prozent zugelegt. „Hätte nur Bremen gewählt, wäre die AfD unter zehn Prozent geblieben.“

Dieser Artikel wurde um 19:45 Uhr aktualisiert.