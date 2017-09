Bremen und Niedersachsen

Bundestagswahl ohne Probleme gestartet

Knapp 500.000 Menschen dürfen in Bremen am Sonntag über den Bundestag abstimmen. Bei der Wahl 2013 lag in Bremen die SPD vorne. In Niedersachsen sind rund 6,1 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen.