Am Sonntag ist Bundestagswahl - knapp 500.000 Bremer sind dazu aufgerufen. (Imago)

Als die Demokratie nach dem Krieg in der Bundesrepublik noch jung war, bis in die Sechziger Jahre hinein, ging man selbstverständlich wählen, so wie man sonntags in die Kirche ging. Die Wahlbeteiligung erreichte bis zu 90 Prozent. Inzwischen scheint es mir dringlich zu sein, daran zu erinnern, dass das Wahlrecht kein beliebiger, sondern ein zentraler Wert ist, der das Fundament unserer Demokratie bildet. Bis heute muss das Wahlrecht in manchen Ländern unter großen Mühen, teilweise unter Lebensgefahr erkämpft werden. Und bei uns, die wir in stabilen gesellschaftlichen Verhältnissen leben?

Auf das Bürgerrecht haben bei der Bundestagswahl 2013 beinahe 30 Prozent der Wahlberechtigten verzichtet. Ich hoffe doch sehr, dass es heute weniger sein werden und wir uns nicht wieder über vermeintliche Versagungsgründe wie „Ist ja doch alles gelaufen!“ oder „Macht erst einmal eine bessere Politik, dann wähle ich auch wieder!“ auseinandersetzen müssen.

Christian Weber ist seit 1999 Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Seit 1990 sitzt der 71-Jährige in diesem Parlament, von 1995 bis 1999 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion. (Christina Kuhaupt)

Seit über 30 Jahren hat sich in Deutschland eine wachsende Schar Dauer-Nichtwähler gebildet – bewusst oder unbewusst in Kauf nehmend, dass ihre Weigerung die Demokratie schwächt. Natürlich sollte man den Wahlakt nicht durch unnötige Hindernisse erschweren, ihn vielmehr attraktiver als bisher gestalten – etwa über eine rechts- und datenschutzsichere Online-Stimmabgabe. Und schließlich muss das, was die Gewählten regelmäßig bei Abstimmungen praktizieren, auch den Wählerinnen und Wählern zugestanden werden – die auf dem Wahlzettel explizit vorgesehene Enthaltungsstimme, die auch als Proteststimme gewertet werden kann.

Das Wählen zählt für mich ebenso zu gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und Pflichten wie Bildung, Inklusion oder sozialer Zusammenhalt. Es geht darum, die politische Bildung an den Schulen verbindlich zu regeln und die Bestandteile der direkten Demokratie auszubauen. Das tun wir in Bremen. Mit der Bundestagswahl heute ist eine Bremer Besonderheit verbunden: Die Wählerinnen und Wähler, auch die 16- und 17-jährigen, sind zu einem Volksentscheid aufgerufen darüber, ob die Wahlperiode in der Bremischen Bürgerschaft wie im Bundestag bei vier Jahren bleibt oder auf fünf Jahre verlängert wird.

Der Wille des Volkes zu einer Frage von Verfassungsrang wird in Bremen unmittelbar umgesetzt. Wahlen dienen quasi als Seismograf dazu, um sich des aktuellen Zustands der Demokratie zu vergewissern. Und sie bedeuten demokratische Kontrolle.

Ohne das Recht, regelmäßig zu wählen, und ohne die Wahrnehmung dieses Rechts, stirbt die Demokratie.