Schwarz, grün, gelb – eine möglicherweise komplizierte Kombination. (Imago)

Am Sonntagabend brachte es eine sichtlich bewegte Katrin Göring-Eckardt auf den Punkt: „Wer hätte das gedacht?“ Nach einem famosen Schlussspurt haben die Grünen doch noch überraschend gut bei der Bundestagswahl abgeschnitten, konnten ihr Ergebnis gegenüber der Wahl von 2013 sogar leicht verbessern.

Mit dem beachtlichen Abschneiden können die Bündnisgrünen nun gestärkt in die Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition gehen. Doch bis es zu einem Bündnis kommen könnte, sind hohe Hürden aus dem Weg zu räumen. Noch am Wahlabend hat Parteichef Cem Özdemir selbstbewusst die Bedingungen formuliert: „klare Vorfahrt“ für Klimaschutz, proeuropäischer Kurs, soziale Gerechtigkeit, bessere Integration. Noch deutlicher drückt es Jürgen Trittin aus, früherer Bundesumweltminister und einer der Wortführer des linken Flügels: „Die CDU muss ökologischer werden, die FDP muss sozialer werden und die CSU muss liberaler werden.“

Knackpunkte dürfte es vor allem mit der CSU geben. Denn Horst Seehofer & Co. sind nach dieser Wahl schwer angeschlagen – und im kommenden Jahr steht die Landtagswahl in Bayern an. Die Christsozialen sehen sich als Garant der inneren Sicherheit und werden versuchen, mit diesem Thema in den kommenden Wochen und Monaten zu punkten. Sie wollen – so steht es im sogenannten Bayernplan – Gefährdern Fußfesseln anlegen, die Nachrichtendienste ausbauen, mehr Videoüberwachung, die DNA-Auswertung erweitern und mit null Toleranz gegen Drogenkonsum vorgehen.

Für die Grünen ist das Politik nach Sheriff-Manier. Kaum überwindbar scheinen auch die Gräben in der Flüchtlingspolitik. Die CSU beharrt auf die Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr für Deutschland. Die Bündnisgrünen lehnen jede Form von Begrenzung strikt ab. Sie fordern vielmehr einen humaneren Kurs in der Asylpolitik. Und dann gibt es auch noch den Streit um das Aus für den Verbrennungsmotor. Die Grünen wollen spätestens 2030 die Produktion von Benziner- und Dieselmotoren verbieten. Die CSU hingegen will keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem ein konkretes Enddatum festgehalten ist.

Und dennoch: Auf manchen Politikfeldern haben sich CSU in Grüne in den vergangenen Jahren angenähert. Schnittmengen gibt es beispielsweise in der Agrarpolitik, bei der Energiewende oder bei den Steuern. Die Suche nach Gemeinsamkeiten könnte das Fundament bilden, um anschließend die problematischen Klötze aus dem Weg zu räumen. So haben es CDU, FDP und Grüne in Schleswig-Holstein vorgemacht. Geht doch.