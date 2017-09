Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). (dpa)

Erst ist es nur Großhabersdorf. Ein kleiner Ort mit Fachwerkhäusern. 4000 Einwohner, ein paar Kilometer westlich von Nürnberg. Zu den markanteren Punkte in der Dorfchronik gehört der Überfall des Feldherrn Wallenstein und seiner Truppen im 30-jährigen Krieg. Das Dorf wurde niedergebrannt, ist fast 400 Jahre her. Im September 2017, am Tag nach der Bundestagswahl, veröffentlicht der CSU-Ortsvorband Großhabersdorf eine Erklärung: „Horst Seehofer hat als Parteivorsitzender das historisch katastrophale Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl persönlich zu verantworten.“ Sie zählen Fehler auf, zweifeln die Durchsetzungsfähigkeit Seehofers an. Es ist eine Rücktrittsaufforderung. Von ein paar CSU-Kommunalpolitikern nur, ein paar Hanseln, so könnte man das auf Bayerisch abtun.

Aber es bleibt nicht bei den Hanseln. Oder anders: Es kommen jeden Tag ein paar dazu. Am Mittwoch ist es so, dass die bayerische Landtagsfraktion in München nicht vorrangig über das Wahlergebnis diskutiert, sondern über Seehofer. Er sei gelassen, sagt der. Gelassen, betont er noch einmal. Aber etwas ist anders: Das Lachen, das seine Worte bisher zuverlässig begleitet hat, dieses Lachen ist weg.

Er hat seinen Leuten noch vor einem halben Jahr gesagt: „Ihr könnt mich nach der Wahl köpfen.“ So zumindest wurde es aus internen Sitzungen berichtet. Nun ist die Wahl vorbei, und die CSU ist auf 39 Prozent gekommen. Im Vergleich zu anderen Parteien, zur CDU, zur SPD, ist das viel. Die CSU aber ist an absolute Mehrheiten gewöhnt und hält schon ein Unterschreiten der 50-Prozent-Marke für eine Beleidigung. Nun liegt sie unter 40 Prozent. Sie hat zehn Prozentpunkte verloren im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, deutlich mehr als andere. Und die AfD ist in Bayern stärker geworden als in anderen westdeutschen Bundesländern, ausgerechnet in dem Land, dessen früherer Ministerpräsident Franz Josef Strauß den Merksatz geprägt hat, rechts der Union dürfe nur noch die Wand sein, aber keine andere Partei. Und in einem Jahr ist die nächste bayerische Landtagswahl.

Das Ergebnis „gehört nicht zur DNA der CSU“, beschwert sich Edmund Stoiber noch am Wahlabend. Er war auch mal Parteichef und Ministerpräsident. Sein Sturz ist nun genau zehn Jahre her, mit ihm hat die CSU mal 60 Prozent geholt. Als Stoiber gehen musste, weil man ihm Unglaubwürdigkeit vorwarf, war es auch noch ein Jahr hin bis zur Landtagswahl. Nicht Großhabersdorf hatte damals zuerst Zweifel an Stoiber angemeldet, sondern eine Landrätin aus dem nicht weit entfernten Fürth namens Gabriele Pauli. Die hat keiner so richtig ernst genommen. Nach einem guten Monat war Stoiber weg.

Ein bisschen anders liegt die Sache diesmal schon. Das liegt zum einen daran, dass Seehofer geschmeidiger ist als sein Vorvorgänger. Der Hauptunterschied allerdings ist, dass der aktuelle bayerische Ministerpräsident einen klaren Gegner hat: Markus Söder, den bayerischen Finanzminister.

Der läuft sich seit Jahren warm für das höchste bayerische Amt, das wegen der Finanzkraft Bayerns und des Status der CSU als Koalitionspartner in unionsgeführten Bundesregierungen eines der einflussreichsten ist in ganz Deutschland. Er tut das mittlerweile ganz offen. Söder ist unter Stoiber vom bayerischen JU-Chef zum CSU-Generalsekretär aufgestiegen. Seehofer hat ihn zum Umwelt- und dann zum Finanzminister gemacht. Nach Söders Vorstellungen heißt der Ministerpräsident ab 2018 Söder.

Seehofer wirft Söder Intrigantentum vor

Er ist der bekannteste Minister Bayerns, allerdings nicht der beliebteste. Seehofer hat Söder wiederholt Intrigantentum vorgeworfen, „Schmutzeleien“ gegen potenzielle Konkurrenten wie Ilse Aigner. Das Grundmisstrauen kommt aus der Zeit um Stoibers Sturz. Seehofer hatte sich Hoffnungen auf die Nachfolge gemacht, eine außereheliche Liebschaft samt Nachwuchs machte dies zunichte. Söder, so vermutete man im Seehofer-Lager, habe das Gerede mit angefacht. Im April hat Seehofer angekündigt, doch noch einmal zu kandidieren. In der CSU gibt es einige, die davon ausgehen, Seehofer – mittlerweile 68 und öfters mal kränklich – wolle Söder verhindern.

Söder also geht am Montag mit betroffenem Gesicht in die CSU-Vorstandssitzung. Am Dienstagmorgen meldet er sich im ZDF-Frühstücksfernsehen. Er warnt vor Hauruck-Entscheidungen, vergisst aber nicht zu erwähnen: „Ich habe meine Meinung immer relativ konstant gehabt und musste die nicht ändern.“ Er hat Seehofer nicht erwähnt, aber es ist ja dokumentiert, dass der Angela Merkel zunächst scharf angegriffen und im Bundestagswahlkampf dann wieder gelobt hat. Am Nachmittag ist Söder im Bayerischen Rundfunk zu vernehmen: „Horst Seehofer hat immer gesagt, die Bundestagswahl sei die wichtigste, denn damit würde die Grundlage für die Bayernwahl gelegt. Das macht mir jetzt im Nachhinein große Sorgen.“ Man kann ihm die Betroffenheit glauben oder auch nicht.

Mehr zum Thema Seehofer geht zum lautstarken Gegenangriff über Zwei Tage haben die Kritiker des CSU-Chefs nach der Pleite bei der Bundestagswahl ihre Messer ... mehr »

CSU-Funktionäre fordern personellen Neuanfang

Es ist vermutlich kein allzu großer Zufall, dass die, die jetzt Seehofers Rückzug fordern, aus dem Umfeld Söders stammen. Der Ortsverband Großhabersdorf schreibt einen Brief. Der Chef des CSU-Kreisverbands Nürnberg West, Jochen Kohler, fordert auf Facebook „einen personellen Neuanfang“. Die Kommunalebene ist das, noch nicht so prominent. Dann aber geht es eine Stufe höher. Der Landtagsabgeordnete Alexander König sagt: „Nun ist es Zeit für einen Neuen.“ Die Fürther Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger stimmt ein, Seehofers Strategie sei nicht erfolgreich gewesen.

Seehofer versucht, die Debatte wegzupusten. Es gebe keine Personaldebatte, sagt er am Montag. Und seine Leute lassen wissen, die, die sich da äußerten, seien „das letzte Aufgebot“. Am Dienstag, als Söder sein Gift ins Frühstücksfernsehen träufelt, hat Seehofer den Konkurrenten in Bayern alleine lassen müssen. Er ist nach Berlin gereist. Die neuen Bundestagsabgeordneten kommen zum ersten Mal seit der Wahl zusammen, es sind ein paar weniger als beim letzten Mal. Sie sind bedrückt.

Seehofer hält eine Pressekonferenz in der Bayerischen Landesvertretung, links hinter ihm steht eine Büste von Franz Josef Strauß, dem Mann mit der rechten Wand. Seehofer sieht müde aus. Das Handy liegt vor ihm, immer im Blick. Er sagt, er sei sehr einverstanden, dass Fragen gestellt würden. „Ist doch ganz logisch.“ Aber die Debatte müsse „in anständiger Weise“ geführt werden und zwar auf dem Parteitag im November. „Das ist der richtige Ort.“ Irgendwann während der Pressekonferenz zieht Seehofer das Handy an sich und beginnt zu lesen. An diesem Nachmittag positioniert sich das erste Kabinettsmitglied gegen ihn. Albert Füracker fordert einen „geordneten personellen Übergang“. Er ist Staatssekretär in Söders Finanzministerium. Und außerdem Bezirkschef der CSU Oberpfalz.

Nach Ansicht der CSU ist Merkel schuld am Wahlergebnis

Seehofer reagiert. Es sei „schon eigenartig“, dass sich ein Kabinettsmitglied so äußere, sagt er. Ungewöhnlich ist das in der Tat.

Ungewöhnlich ist auch, wie schnell Seehofer in diesen Tagen den Schulterschluss mit der CDU sucht. So, als vermute er vor dem Ärger daheim Schutz im Kanzleramt. Möglicherweise ist es aber auch so, dass der Ärger daheim hilft, den Ärger mit dem Kanzleramt schnell beizulegen.

Angela Merkel, so die klare Lesart der CSU und Seehofers, sei schuld an dem Wahlergebnis, auch an dem in Bayern. In der CDU kursiert die umgekehrte Variante. In Ländern wie Sachsen und Bayern, die Merkel besonders massiv kritisiert hätten, seien die Unions-Verluste und die AfD-Gewinne besonders groß.

Mehr zum Thema Seehofers Überlebenskampf Es ist wieder so eine Stimmung in der CSU, so eine Stimmung, in der offenbar alles passieren kann. ... mehr »

Am Wahlabend fordert Seehofer: „Wir müssen die rechte Flanke schließen.“ Die Obergrenze für Flüchtlinge, über die sich Merkel und Seehofer über Monate gestritten haben, wird wieder zum Thema, an dem eine Regierungsbildung scheitern könnte. Und in dieser Lage trifft sich Seehofer mit Merkel. Über Monate hat er sie beschimpft. Nun kommt er aus dem Kanzleramt und beginnt zu schwärmen: „Vernünftige Atmosphäre. Kein Streit, keine Vorwürfe. So stelle ich mir das vor.“ Er spricht auch in der Unions-Bundestagsfraktion. CDU-Politiker befinden hinterher überrascht: „Er hat vor allem die Gemeinsamkeiten betont.“ Es ist zu vermuten, dass Merkel und Seehofer sich längst auf einen Kompromiss geeinigt haben. Auffällig ist auch, dass Seehofer nun die Forderung nach einer Rentenreform nach oben zieht – und dass die CDU ihm diesen Raum lässt und damit die Möglichkeit, Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren. Merkel will eine Regierung bilden, sie hat kein Interesse daran, dass die CSU sich intern zerlegt.

Seehofer soll jetzt verhandeln

Aber da ist ja die Sache noch nicht ausgestanden. Am Mittwoch trifft sich die CSU-Landtagsfraktion, schon am frühen Morgen um halb 9. Der Sitzungsbeginn ist vorverlegt worden. Es gebe viel Gesprächsbedarf, heißt es. „Die Landtagsfraktion übernimmt mal wieder die Drecksarbeit“, sagt ein Bundestagsabgeordneter. Noch vor Sitzungsbeginn kommt die erste Kritik an Seehofer, wieder per Frühstücksfernsehen. Ex-Parteichef Huber hält Seehofer vor, Rede- und Denkverbote auszusprechen, indem er die Personaldebatte auf den Parteitag verschiebe. Der Parteichef schiebt sich wenig später durch Kameras in den Sitzungssaal im Landtag. Er geht zum Gegenangriff über. „Wie sollen wir in Berlin kraftvoll auftreten, wenn das so begleitet wird“, kritisiert er. Und faucht: „Der Schaden ist schon entstanden, der ist nimmer auszuradieren.“ So ähnlich sagt er es auch drinnen in der Fraktion. Er bekommt deutlichen Applaus. Die Revolution fällt aus, zumindest an diesem Tag.

Markus Söder sagt, er freue sich, dass viele ihm eine wichtige Rolle in der Partei zuschrieben. Er hat schon lange gewartet, vielleicht befürchtet er, dass sich sein Zeitfenster wieder schließt. Er ist jetzt 50, mittlerweile ist er keine Nachwuchskraft mehr. Andere, wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein, sind schon jünger Ministerpräsident geworden. Und Seehofer hat im Wahlkampf Karl-Theodor zu Guttenberg reaktiviert. Der ist auf seinen Veranstaltungen gefeiert worden. Steigt er wieder richtig ein in die Politik, kann er Söder gefährlich werden.

Seehofer soll nun erstmal verhandeln. Wenn Söder Ministerpräsident werden will, kann auch er eigentlich kein Interesse daran haben, dass die Regierungsbildung in Berlin scheitert. Seehofer könne auf dem Parteitag ruhig als Vorsitzender kandidieren, sagen die, die einen Wechsel fordern. Die Entscheidung über den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl sei dann eine andere.

Der Parteitag findet übrigens in Nürnberg statt, in der Nähe von Großhabersdorf.