Der Wahlkampf quält sich dem Ende entgegen. Deutschland hat sich im Schlafwagen durch die vergangenen Wochen gedöst. Es hat an vielen Dingen gemangelt beim Buhlen um die Wählergunst, aber gewiss nicht an Themen: Altersarmut, Klimawandel, Bildung, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit, Flüchtlingskrise und, und, und. Doch kein Thema hat richtig gezündet. Es fehlte der große Aufreger.

In weiten Teilen war dieser Wahlkampf ähnlich gestrickt wie die Masse der dazugehörenden Plakate: einfallslos, altbacken, uninspiriert. Bezeichnend, über was tatsächlich viel geredet wurde: über hetzende Schreihälse auf den Wahlveranstaltungen, den Softporno-Clip der Jux-Truppe „Die Partei“, das politische Comeback von Ex-Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg, das Wahlplakat mit FDP-Chef Christian Lindner im Unterhemd.

Angela Merkel und die Union haben die Linie verfolgt, die bereits in den Jahren 2009 und 2013 das Kanzleramt sicherte: bloß nicht anecken, keine Angriffsfläche bieten, auf den Kanzlerbonus bauen. Symptomatisch: Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause gelang es Merkel mit einem Coup, auch das lästige Streitthema „Ehe für alle“ zu neutralisieren.

Selbst die Diesel-Schummeleien oder die Eskapaden des Herrschers am Bosporus konnten Merkels Position nicht erschüttern. Das Rennen zwischen den beiden großen Parteien war – zumindest gefühlt – schon gelaufen, als der Wahlkampf in seine – sogenannte – heiße Phase trat. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz konnte den enormen Rückenwind, der ihn kurz nach Bekanntgabe seiner Kandidatur antrieb, nicht nutzen.

Am Ende war seine Kampagne nur ein laues Lüftchen. Es ist dem Parteichef nicht gelungen, die Union zu stellen oder zumindest anzupiksen. Symptomatisch: Selbst das TV-Duell gegen Merkel war eher Schlaftablette denn Weckruf. Der Mann aus Würselen beackerte fleißig traditionelle SPD-Themen. Doch eine neue Botschaft oder gar Vision? Fehlanzeige.

Klar, das muss man Schulz zugutehalten, die Rahmenbedingungen waren für ihn alles andere als günstig. Drei Viertel der Deutschen sind laut Umfragen mit ihrer persönlichen Lebenssituation zufrieden. Da ist es schwierig, eine Wechselstimmung zu kreieren.

Kleinere Parteien profitieren

Andererseits: Merkel ist kein Wahlkämpfer-Typ. Dennoch ist es Schulz nicht gelungen, frühzeitig zur Aufholjagd zu blasen. Ach, wäre es doch wie 2005 gekommen: Damals machte Kanzler Gerhard Schröder, ein Wahlkämpfer par excellence, Prozentpunkt um Prozentpunkt im Schlussspurt gut, obwohl die Union mit deutlichem Vorsprung in den Wahlkampf gestartet war.

Wenn das Duell der Großen nicht so richtig in Fahrt kommt, profitieren naturgemäß die kleineren Parteien. Linke, Grüne, FDP und AfD dürften locker die Fünf-Prozent-Hürde nehmen. Spannend bleibt es trotzdem bis zum Schluss: Jede der vier Parteien kann sich noch Hoffnung auf Platz drei machen.

Im Falle einer Fortsetzung der Großen Koalition würde das die Oppositionsführerschaft und damit ein vergleichsweise starkes Medienecho bedeuten. Für die AfD wäre das ein echter Coup: Sie wäre erstmals im Bundestag vertreten und würde gleich zur wichtigsten Oppositionspartei.

Grüne sind nicht richtig zu Potte gekommen

Chancen auf den dritten Platz hat auch die FDP nach ihrer furiosen Stimmenjagd: Vor vier Jahren, nach dem Desaster bei der Bundestagswahl, hatten manche Beobachter die Liberalen schon auf ewig abgeschrieben. Bemerkswert stabil auf relativ hohem Niveau präsentieren sich die Linken. 2013 konnten sie die Grünen von Platz drei verdrängen. Können die Dunkelroten ihn verteidigen, dürften bei der SPD die Alarmglocken läuten.

Nicht so richtig zu Potte gekommen sind die Grünen. Personell wie inhaltlich boten sie wenig Neues. Die Quittung: Kommt es für die Ökopartei ganz arg, könnte sie zur Mini-Fraktion schrumpfen. Sicher ist nur: Der Oppositionsblock des 19. Bundestags wird nicht so mickrig ausfallen wie der in der auslaufenden Legislatur. Allerdings müssen die Parteien für ihre künftige Rolle noch ein wenig üben: Auch ihnen ist es nicht gelungen, Kanzlerin und Union aus der Reserve zu locken.

Am Sonntag werden wir Gewissheit haben. Die Fortsetzung der Großen Koalition und ein Jamaika-Bündnis sind relativ gesicherte Optionen für spätere Sondierungsgespräche. Mit ein bisschen Fortune könnte es auch für Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb reichen. Und wir können hoffen: Die Tage und Wochen nach der Wahl dürften wesentlich spannender werden als dieser Wahlkampf.

