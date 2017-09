Schafften es in den Bundestag, von oben links nach rechts unten: Elisabeth Motschmann (CDU), Sarah Ryglewski (SPD), Kirsten Kappert-Gonther (Grünen). Unten: Uwe Schmidt aus Bremerhaven (SPD), Doris Achelwilm (Linke) und Frank Magnitz (AfD).

Sarah Ryglewski (SPD)

Erfolgreich verteidigen konnte SPD-Direktkandidatin Sarah Ryglewski ihr Bundestagsmandat. Im Wahlkreis Bremen I holte die 34-Jährige mit 29,8 Prozent die Mehrheit der Stimmen vor der CDU-Kandidatin Elisabeth Motschmann mit 24,3 Prozent. Ryglewski rückte im Juni 2015 für Bürgermeister Carsten Sieling in den Bundestag nach. Die gebürtige Kölnerin studierte Politologie an der Universität, der SPD gehört sie seit 2001 an. Von 2008 bis 2012 war Ryglewski Juso-Landesvorsitzende in Bremen. Als Mitglied der Bürgerschaft vertrat sie die SPD von 2011 bis 2015.

Uwe Schmidt (SPD)

Erstmals in den Bundestag zieht der Bremerhavener Sozialdemokrat Uwe Schmidt (auch bekannt als „Hafen-Uwe“) ein. Der SPD-Direktkandidat im Wahlkreis Bremen II setzte sich mit 34,1 Prozent gegen die CDU-Kandidatin Bettina Hornhues durch, die nur 24,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Der 51-Jährige kommt aus der Gewerkschaftsarbeit, der SPD gehört er erst seit 2010 an. Seit 2015 saß der gelernte Hafenfacharbeiter in der Bürgerschaft. Schmidt ist Betriebsratsvorsitzender im Gesamthafenbetrieb Bremerhaven und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) Bremerhaven. Der Vater einer erwachsenen Tochter nimmt den Platz von Uwe Beckmeyer ein, der nicht mehr für den Bundestag kandidiert hatte.

Elisabeth Motschmann (CDU)

Die Bremer CDU wird im neuen Bundestag nur noch durch Elisabeth Motschmann vertreten sein. Die 64-Jährige hatte zwar als Direktkandidatin im Wahlkreis Bremen I gegenüber Sarah Ryglewski (SPD) das Nachsehen, es gelang ihr aber über die CDU-Landesliste der erneute Sprung nach Berlin. Motschmann kommt aus Lübeck, nach Bremen zog sie 1987 um. In die CDU trat die dreifache Mutter 1976 ein. Von 1991 bis 1999 und wieder von 2007 bis 2013 gehörte Motschmann der Bürgerschaft an, bei der Bürgerschaftswahl 2015 war sie CDU-Spitzenkandidatin. Die stellvertretende Landesvorsitzende der CDU ist seit 2013 Mitglied des Bundestags.

Doris Achelwilm (Linke)

Ein Neuling auf dem Berliner Parkett ist Doris Achelwilm, die Spitzenkandidatin der Bremer Linken. Die 40-Jährige stammt aus dem südlichen Emsland, heute lebt sie in Walle. Achelwilm studierte deutsche Sprachwissenschaft, Politik und Geschichte an der Universität Hannover. Die frühere Kultur- und Musikjournalistin ist seit 2007 Pressesprecherin der linken Bürgerschaftsfraktion, jedoch ohne Parlamentsmitglied zu sein. Zusätzlich wurde Achelwilm vor vier Jahren Landessprecherin der Bremer Linken. Seit 2011 gehört sie dem Landesvorstand ihrer Partei an.

Kirsten Kappert-Gonther (Grüne)

Zum ersten Mal zieht die grüne Spitzenkandidatin Kirsten Kappert-Gonther in den Bundestag ein. Die 50-Jährige folgt der langjährigen grünen Bundestagsabgeordneten Marieluise Beck, die nicht mehr für eine weitere Wahlperiode kandidiert hatte. Die promovierte Fachärztin betreibt seit 2005 eine Praxis für Psychotherapie in Bremen. Geboren wurde Kappert-Gonther im hessischen Marburg/Lahn, ihre Politisierung begann in der Friedensbewegung der frühen 1980er-Jahre. Den Grünen schloss sie sich 2002 an, seit 2011 gehört sie der Bürgerschaft an. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende liegt ihr Schwerpunkt auf Gesundheits- , Kultur- und Religionspolitik. Kappert-Gonther ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Frank Magnitz (AfD)

Mit der neu im Bundestag vertretenen Alternative für Deutschland (AfD) betritt auch Frank Magnitz die Berliner Bühne. Der 65-Jährige gelangte als Spitzenkandidat seiner Partei über die Ausgleichsmandate in den Bundestag. Politisch hat Magnitz einen langen Weg von links nach rechts hinter sich: Als 21-jähriger Pädagogikstudent war er ein paar Monate Mitglied der DKP, danach treuer CDU-Wähler. 2013 schloss sich Magnitz der neu gegründeten Rechtspartei an, seit zwei Jahren ist er als Landessprecher unangefochtener Kopf der Bremer AfD. Ebenso lange gehört er dem Beirat Burglesum an. Der sechsfache Vater stammt aus dem Landkreis Diepholz, heute wohnt er in St. Magnus. Beruflich arbeitet Magnitz als Immobilienverwalter.

