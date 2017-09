Parteichef Horst Seehofer nach der CSU-Vorstandssitzung am Montag. Nach der historischen Pleite bei der Bundestagswahl kündigte die CSU einen harten Kurs bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen an. (dpa)

Es ist wieder so eine Stimmung in der CSU, so eine Stimmung, in der offenbar alles passieren kann. Der CSU-Vorstand zieht sich am Montag in die Parteizentrale zurück, um über das Wahlergebnis zu beraten. Über den Absturz muss man sagen. 38,4 Prozent, nicht nur unter 50, sondern sogar unter 40 Prozent liegt die Partei. So schlecht wie selten. Der Vorstand tagt und tagt.

Was aus der Sitzung dringt, ist das Protokoll eines politischen Überlebenskampfs. Es ist der Überlebenskampf von Parteichef Horst Seehofer. Der übernimmt die Verantwortung für das Wahlergebnis, macht aber auch deutlich, dass er im Amt bleiben will. Der Vorstand diskutiert und entscheidet schließlich, Seehofer zu stützen. Zumindest bis zum Parteitag im November. Seehofer, unter dem die CSU bei der letzten Landtagswahl so prächtig abgeschnitten hat, dass der Parteichef schon als König galt, ist nun nur noch Vorsitzender auf Probe. So schnell kann es gehen in der CSU. Der einstige Parteichef Erwin Huber, der selbst nach einer Wahlniederlage abgelöst wurde, kommentiert vermutlich mit einiger Genugtuung: „Eine Katastrophe.“ Im kommenden Jahr ist Landtagswahl. Einen Vorsitzenden, der Schwächen zeigt, wird die Partei da nicht an der Spitze haben wollen. Auf dem Parteitag will sich Seehofer eigentlich wiederwählen lassen.

Seehofer: "Man muss auch national orientierten Menschen ein Angebot machen"

Aber am Montag ist Seehofer noch im Amt. Wie lange noch? Ein CDU-Regierungsmitglied zuckt mit den Schultern. Auch die CDU trifft sich, um über das Wahlergebnis zu beraten. Auch sie hat drastisch verloren. In Sachsen hat die AfD der CDU den ersten Rang abgelaufen. Merkel sagt, die abgewanderten Wähler wolle man zurück gewinnen und zwar durch gute Politik. Aber um mit Politik anzufangen, mit guter oder mit überhaupt einer, braucht die CDU die CSU.

Bei der ist Seehofer mittlerweile aus der Vorstandssitzung gekommen und sagt: „Jetzt kommt die Kursklärung mit der CDU.“ Die CSU sehe die Union in der Mitte und im „demokratischen rechten Spektrum“. Man müsse auch „national orientierten Menschen“ ein Angebot machen. Darüber müsse man mit Merkel sprechen, und zwar in einem persönlichen Gespräch. Bis zum CSU-Parteitag will er diese Klärung haben. Offensichtlich erwartet er wirklich schwierige Gespräche: Der Parteitag ist für Mitte November terminiert.

"Ein Weiter so ist nicht möglich"

Seehofer stellt Bedingungen: Die Obergrenze für Flüchtlinge einführen, den Stopp des Familiennachzugs verlängern. Und zwei neue Punkte führt Seehofer ein: Mit Plänen für eine Renten- und Pflegereform könne man anders als im Wahlprogramm vorgesehen nicht warten, bis Kommissionen ihre Empfehlungen abgeben. Weil das dann ja erst mal zwei Jahre dauere. Noch vor der Landtagswahl brauche man hier „klare Botschaften“. Merkel sagt zur Frage nach Themensetzung vage: Haushaltskonsolidierung und innere Sicherheit seien wichtig. Ob der eine Ideen hat und die andere nicht, oder ob die eine dem anderen die Themensetzung überlässt, um ihn in die Koalition zu bekommen, bleibt offen.

Klar wird aber: Die CSU geht mit einigem Selbstbewusstsein in die Gespräche: Anders als nach der letzten Wahl ist die CDU auf die CSU angewiesen, um eine Mehrheit zu haben. Auch wenn die Trennung nur eine theoretische Option ist – eine psychologische Wirkung hat dieser Punkt durchaus. Und ein wesentlicher Unterschied bleibt: „Ein Weiter so ist nicht möglich“, sagt Seehofer „Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“ In Berlin sagt Merkel: „Ich kann nicht erkennen, was wir anders machen müssen.“

Und dann ist da noch die Frage nach der Orientierung. „Rechte Flanke schließen“, hat Seehofer noch am Wahlabend gefordert. Ein Rechtsruck? „Auf gar keinen Fall“, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. „Wir brauchen keinen Ruck nach rechts“, erklärt auch CDU-Vize Julia Klöckner. Sie würde das anders nennen, sagt Merkel, nämlich: „Probleme lösen.“ Und in München sagt CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann, der schon als künftiger Bundesinnenminister gilt: „Die rechte Flanke zu schließen, heißt nicht, dass es einen Rechtsruck gibt.“ Am Nachmittag kündigt Seehofer an, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zu erneuern. Er hat sich dafür allerdings der Unterstützung des Vorstands versichert.

