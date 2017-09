Frauke Petry verlässet die Bundespressekonferenz. (Reuters)

"Das Ergebnis hat uns selber überrascht", sagte Spietzenkandidatin Alice Weidel zu beginn der Pressekonferenz. Die AfD hätte einen klaren Wählerauftrag als Oppositionspartei im Bundestag. "Wir wollen die Bundesregierung kontrollieren, das wurde in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt", so Weidel.

Die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung entbehre jedweder rechtlicher Grundlage, sagte Weidel weiter.

Danach äußerte sich Alexander Gauland, ebenfalls Spitzenkandidat der AfD: "Die Union vertritt keine Inhalte mehr", sagte Gauland. Auch die SPD sei unfähig, Deutschland zu regieren.

Frauke Petry beteiligte sich zunächst an der Pressekonferenz ganz nach dem gängigen Prozedere: "Der Anspruch für mich ist ganz klar die Regierungsübernahme 2021", sagt Petry. Zudem warf sie Journalisten vor, ein verzerrtes Bild der Partei in den Medien gezeichnet zu haben.

Eklat bei der Konferenz

Danach ließ Petry die Bombe platzen: Sie werde der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören, verkündete die AfD-Chefin und verließ daraufhin die Bundespressekonferenz. Dies sei nicht mit den anderen Mitgliedern des Parteivorstands abgesprochen gewesen, entgegnete Jörg Meuthen den fragen Journalisten. Dass sie sich in öffentlichen Äußerungen wiederholt von den beiden Spitzenkandidaten distanziert habe, sei "wenig hilfreich" gewesen und "nicht hinnehmbar", sagte er.

Petry meldet sich via Facebook zu Wort

Petry meldete sich kurze Zeit später über ihre Facebook-Seite zu Wort. "Diese Mehrheitsverhältnisse zu ändern, breite gesellschaftliche Schichten für eine verlässliche und wirklich konservative Politik zu gewinnen, wird die wichtigste Aufgabe bis 2021 sein. Dafür müssen gute programmatische Lösungen von glaubwürdigen politischen Köpfen vertreten werden, ohne dass schrille und abseitige Äußerungen einzelner Vertreter das Ansehen in der Öffentlichkeit dominieren, dabei das Vertrauen der Wähler erschüttern und auf diese Weise das politische Ziel in weite Ferne rücken lassen", schreibt sie darin. Seit geraumer Zeit wandle sich die AfD von einer zielstrebig ausgerichteten Partei sichtbar und auch nach Aussage führender Vertreter hin zu einem „gärigen Haufen“, also einer „anarchischen“ Partei, die zwar als Oppositionspartei agiere, dem Wähler aber kein realistisches Angebot für eine baldige Regierungsübernahme machen könne.

Sie habe sich dazu entschlossen, der neu zu bildenden AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht anzugehören. Stattdessen werde sie als Einzelabgeordnete einer "vernünftigen konservativen Politik" Gesicht und Stimme verleihen. Ob sie dafür eine neue Partei gründen will, ließ sie am Montag offen.

Wie Medien berichten, soll Petry den Abgang geplant und eine Abspaltung von der AfD schon länger in Betracht gezogen haben.

Alice Weidel hat indes Parteichefin Frauke Petry aufgefordert, die Partei zu verlassen. "Nach dem jüngsten Eklat von Frauke Petry, der an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten war, fordere ich sie hiermit auf, ihren Sprecherposten niederzulegen und die Partei zu verlassen, um nicht weiteren Schaden zu verursachen", sagte Weidel.

Einen Tag nach der Bundestagswahl hat sich die Landtagsfraktion der AfD in Mecklenburg-Vorpommern gespalten. Vier der 18 Abgeordneten haben am Montag eine neue Fraktion mit dem Namen "Bürger für Mecklenburg-Vorpommern" (BMV) gegründet, wie Fraktionsgeschäftsführer und Pressesprecher Christian Hirsch in Schwerin erklärte. Zuvor seien sie aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Ob die Entscheidung mit der fast zeitgleichen Ankündigung der AfD-Bundeschefin Frauke Petry zusammenhängt, der Bundestagsfraktion nicht angehören zu wollen, war zunächst nicht klar.

Die AfD hatte am Sonntag 12,6 Prozent der Stimmen erhalten und stellt 94 Abgeordnete. Sie bildet damit die drittgrößte Fraktion im Parlament. Meuthen ist Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg.

"Eine vitale Opposition wird unserem Land gut tun", sagte Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD, bei der Bundespressekonferenz.

Gauland verteidigt Äußerungen, Regierung "jagen" zu wollen

"Debatten müssen hart geführt werden. Und das ist inzwischen nicht mehr üblich in Deutschland und deshalb ist es falsch", sagte Alexander Gauland zu seiner Äußerung am Sonntagabend, dass die Regierung "gejagt" werden solle. Deutschland solle nicht an eine Invasion von fremden Menschen verloren gehen, so Gauland.

Menschen mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass haben und integriert seien, würden auch zu Deutschland gehören, ergänzte Jörg Meuthen. "Glücksritter", die massiv Sozialleistungen abgreifen würden, seien hingegen kein Teil der Gesellschaft.

Gauland bezweifelt, dass seine Äußerungen der vergangenen Tage dazu führten, dass Frauke Petry den Entschluss gefasst hat, nicht der Bundestagsfraktion der AfD angehören zu wollen. Mittlerweile hat Petry das Gebäude verlassen.

"Frau Petry ist gewählte Spitzenkandidatin in Sachsen und Mitglied der Bundestagsfraktion. Was sie daraus macht, kann ich nicht beantworten", sagt Gauland.

Gauland glaube nicht an eine Mobilisierung rechter Parteien und Strömungen in Europa. Es gebe aber eine gewisse Verbindung zur populistischen FPÖ in Österreich, so Gauland.

Keine klaren Aussagen zur Zukunft mit oder ohne Petry

Jörg Meuthen wich der Frage aus, wie es mit der Spitze der AfD nach Petrys Weggang weitergehe. Dies werde an anderer Stelle diskutiert, so Meuthen.

"Es gibt Grenzen des Anstands die zum Teil unsere politischen Gegner überschreiten", sagte Meuthen. Meuthen warf Sigmar Gabriel unter anderem vor, die "Saat der Gewalt" zu streuen, was zu Angriffen auf AfD-Mitglieder führe. Es gebe keine Nazis in der Partei, die sei eine ungeheuerliche Unterstellung, so Meuthen.

"Frau Petry ist alleine gegangen", so Gauland, auf die Frage, ob die Partei sich nun aufspalte nach dem Weggang der AfD-Chefin.

Kritik von Claudia Roth

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth forderte einen strengen Umgang mit der AfD im Parlament. "Der Bundestag ist kein Jagdrevier einer rechtsradikalen Partei, sondern verdient Respekt", sagte sie am Montag dem Bayerischen Rundfunk. Man müsse einschreiten, wenn Angst und Hass im Bundestag verbreitet würden.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, relativierte unterdessen das starke Ergebnis der AfD. "Fakt ist, dass am Ende des Tages knapp 87 Prozent der Bevölkerung andere Parteien gewählt haben", sagte Schuster am Montagmorgen dem Sender SWR2. Unterschätzen dürfe man die rechtsnationale Partei aber nicht. (mit Material von dpa)