Die Vorstellung am Tag 1 nach der Wahl beginnt mit Artigkeiten. Alice Weidel, die Spitzenkandidatin der selbst ernannten Alternative für Deutschland, bedankt sich höflich bei der Presse, dass sie so zahlreich erschienen ist. Das ist nicht immer so bei der AfD, aber sie hat so gut abgeschnitten, dass man sich generös zeigen kann. Die AfD zieht als drittstärkste Kraft in den Bundestag, sie ist überwältigt vom eigenen Erfolg. An diesem Montag in Berlin hat sie das Privileg, sich als erste Partei in der Bundespressekonferenz den Fragen der Medien zu stellen. Noch ahnt niemand, was sich hier gleich zutragen wird.

Die Parteispitze stellt erst einmal zum Gruppenbild auf, der Größe nach. Ein Zufall? Ganz links steht Jörg Meuthen, einer der beiden Parteivorsitzenden, neben ihm ein sichtlich übernächtigter Alexander Gauland, der zweite Spitzenkandidat, es folgen Alice Weidel und, zuletzt ein seltener Gast in Berlin, die zweite Vorsitzende der Partei, Frauke Petry. Weidel und Gauland geben sich staatstragend, sie geloben, dass sie den Wählerauftrag ernstnehmen und seriöse Oppositionspolitik machen wollen.

Petry verlässt den Saal

Dann platzt die Bombe, wie es Meuthen später selbst ausdrücken wird. Frauke Petry ergreift das Wort, freut sich, lieb lächelnd, auch noch einmal über den Wahlausgang, darüber, dass die Partei bei ihr in Sachsen sogar stärkste Partei geworden ist und dass sie Politik aktiv gestalten möchte. Was sie darunter versteht, teilt sie wenig später lapidar mit. Es gebe einen „inhaltlichen Dissens“ in der Partei, den man nicht totschweigen dürfe. Deswegen werde sie der neuen Fraktion nicht angehören, weitere Fragen werden nicht beantwortet. Danach steht Petry auf und verlässt den Saal.

Das Podium sitzt versteinert. Der Schritt, das wird schnell deutlich, war mit niemandem abgesprochen. Ganz überraschend kommt er trotzdem nicht. Schon seit dem Kölner Parteitag im April, auf dem Petry von einer Mehrheit der Delegierten bis zum vollkommenen Gesichtsverlust demontiert wurde, ist sie, die lange Zeit als „das weibliche Gesicht“ der AfD galt, isoliert. Sie scheiterte dort mit ihrem Ansinnen, die Partei stärker auf einen realpolitischen Kurs zu orientieren, ein entsprechender Leitantrag kam nicht einmal zur Abstimmung. Aufgeben mochte sie trotzdem nicht.

Eine geplante Inszenierung

In der Woche vor der Wahl allerdings haben sich die Gerüchte verdichtet, dass Petry, die stets Unberechenbare, etwas plant, von einem möglichen Putsch ist die Rede, nachdem sie ihre beiden Spitzenkandidaten scharf angegriffen hat. Am Montag legt sie im ZDF-Morgenmagazin nach, kritisiert die Äußerungen Gaulands. „Das ist die Rhetorik, glaube ich, von der ich gesprochen habe, dass gerade der bürgerliche Wähler sie nicht als konstruktiv empfindet“, sagt sie. Sie bezieht sich damit auf die Drohung Gaulands vom Abend zuvor, die nächste Bundesregierung jagen zu wollen.

Sicher hat die 42-jährige Politikerin aus Sachsen, die dort ein Direktmandat gewonnen hat, ihren Entschluss nicht spontan getroffen. Es ist eine geplante Inszenierung. Schon seit ihrer Demütigung in Köln gibt es Spekulationen, dass sie von einer neuen AfD träumt. Als Einzelabgeordnete werde sie im Bundestag bleiben, sagt sie draußen noch kurz. Dann verlässt sie das Haus. Aber was heißt das? Wie groß ist die Gefahr, dass sie Gleichgesinnte mitnehmen könnte? Um eine neue Fraktion zu gründen, müsste sie die Fünfprozenthürde überspringen, etwa 35 Abgeordnete hinter sich scharen.

Weidel fordert Petry auf, AfD zu verlassen

Mit der mühsam inszenierten Ruhe ist es auf jeden Fall wieder vorbei in der AfD. Es brodelt, es gärt der Streit um den Kurs der Partei, die in den vergangenen Monaten weiter nach rechts gerückt ist. Manche wittern nun ihre Chance, Petry endlich zu stürzen. Dazu gehört, wenig überraschend, der weit rechtsaußen stehende Andre Poggenburg aus Thüringen. „Ich bitte Sie, Ihren Schritt konsequent durchzuziehen und die Partei auch zu verlassen.“ Im Saal der Bundespressekonferenz haben sich die Zurückgebliebenen von ihrem ersten Schock erholt, es beginnt die Abrechnung. Jörg Meuthen entschuldigt sich für seine Co-Vorsitzende. „Das ist mit uns so nicht abgesprochen.“ Dann wirft er ihr vor, sich aus der Teamarbeit verabschiedet zu haben. „Reisende soll man nicht aufhalten“, wird er später abseits der Mikrofone sagen. Weidel kritisiert Petry scharf, auch Gauland äußert Unverständnis. Mit einer Führungsposition vertrage es sich nicht, derart einsame Entscheidungen zu treffen, sagt Weidel. Die Gefahr einer Spaltung will Gauland nicht sehen, dabei kennt er die Gerüchte um Petrys Putschpläne natürlich. Er versucht es dann mit einem Witz. „Unsere Partei ist ein gäriger Haufen“, sagt er, „jetzt ist halt jemand obergärig geworden“.

Frauke Petry greift das Bild später auf Facebook auf. „Seit geraumer Zeit wandelt sich die AfD von einer zielstrebig ausgerichteten Partei sichtbar und auch nach Aussage führender Vertreter hin zu einem ‚gärigen Haufen‘, also einer anarchischen Partei, die zwar als Oppositionspartei agieren, dem Wähler aber kein realistisches Angebot für eine baldige Regierungsübernahme machen kann“, schreibt sie. Die notwendige Verankerung in der Mitte derGesellschaft habe seit 2015 nicht zu-, sondern spürbar abgenommen. Als Einzelabgeordnete werde sie „einer vernünftigen konservativen Politik Gesicht und Stimme“ verleihen. Am Nachmittag findet Alice Weidel zu ihrer gewohnten Schärfe zurück. „Nach dem jüngsten Eklat von Frauke Petry, der an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten war, fordere ich sie auf, ihren Sprecherposten niederzulegen und die Partei zu verlassen, um nicht weiteren Schaden zu verursachen“, fordert sie. Petry denkt gar nicht daran, sie ist bis zum nächsten Parteitag im Dezember gewählt. „Mal sehen, was in den nächsten Tagen passiert“, orakelt sie.

