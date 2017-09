SPD-Chef Martin Schulz kündigte in Berlin einen Personalwechsel an der Fraktionsspitze an. Andrea Nahles soll das moderne Gesicht der Partei an vorderster Front werden. (dpa)

Nach dem Desaster für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl will Parteichef Martin Schulzdie SPD zumindest in Teilen neu aufstellen. Schulz schlug am Montag die amtierende Arbeitsministerin Andrea Nahles als künftige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion vor. Schulz versprach außerdem, das Wahlfiasko bis zum Parteitag Anfang Dezember in Gremien, Klausursitzungen und acht Regionalkonferenzen aufzuarbeiten und ausführlich über den Kurs der Partei zu beraten.

Immer wieder wurde Schulz von Journalisten das Offensichtliche gefragt: Wie will er damit umgehen, wenn sich CDU, CSU, FDP und Grüne nicht über eine Jamaika-Koalition einig werden? Wäre die SPD dann womöglich doch zu einer Neuauflage der Großen Koalition bereit, die Schulz am Wahlabend kategorisch ausgeschlossen hatte? Oder würde sie in Neuwahlen gehen, von denen sie vermutlich Schlimmes zu erwarten hätte?

Mehr zum Thema Der lange Weg nach Jamaika Im Wahlkampf haben sich CSU und Grüne kräftig beharkt. Manche Positionen in den Wahlprogrammen ... mehr »

Schulz beantwortet die Fragen ein ums andere Mal mit dem Hinweis, er sei überzeugt, dass sie sich gar nicht stelle. Die Jamaika-Koalition werde kommen, CDU und Grüne lägen programmatisch nah beieinander, die FDP wolle an die Macht – und die CSU werde schon auch irgendwie mitmachen. „Die Aufgabe, die wir haben, ist die Opposition“, erklärte Schulz mit Blick auf die SPD. Und er griff sogleich Angela Merkel an: „Ich mache sie sehr persönlich verantwortlich für den Zustand unserer Demokratie“, sagte Schulz mit Blick auf den Einzug der AfD in den Bundestag. Er warf Merkel „Schlaftablettenpolitik“ vor.

Die SPD kommt laut Prognose auf 20,7 Prozent, ist zwar zweitstärkste Kraft, verliert aber 5 Prozentpunkte gegenüber 2013. (dpa / WK)

SPD feiert Wahlverlierer Schulz

Faktisch hat Schulz mit dem Schachzug, die Große Koalition schon am Wahlabend harsch auszuschließen, mindestens fürs Erste auch sich selbst gerettet. Hätte er gesagt, er wolle über eine Große Koalition reden, hätte er es mit massivem Widerstand in der Partei zu tun bekommen. So feierten die Genossen den Wahlverlierer mit „Martin, Martin“-Rufen. Was ungewöhnlich war, wenn man bedenkt, dass Schulz gerade das historisch schlechteste SPD-Ergebnis aller Zeiten eingefahren hatte.

Der Parteivorsitzende habe in diesem Moment das gesagt, was die Basis denke, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Parteilinke Axel Schäfer dem WESER-KURIER. „Bitte mach, dass es keine Große Koalition mehr gibt“ – diese Forderung habe er von Mitgliedern und Bürgern in seinem Wahlkreis in Bochum immer wieder gehört, betonte Schäfer. „Die SPD muss sich als linke Volkspartei, als Partei der linken Mitte profilieren“, forderte er. Da müsse sie Kurs halten – auch gegen den Zeitgeist. Schulz wiederum bekräftigte, dass er den Job an der Spitze der Partei behalten wolle – auch nach dem Parteitag im Dezember. Er habe die Erneuerung der Partei erst im März begonnen und wolle damit, nach eingehender Fehlersuche, weitermachen.

Gleichzeitig verkündete Schulz offiziell, dass er Andrea Nahles für den Fraktionsvorsitz im Bundestag vorschlagen will. Er nannte die 47-Jährige eine erfahrene Politikerin. „Als junge Frau ist sie aber auch eine Repräsentantin einer Generationsentwicklung, die wir in dieser Partei brauchen und einhalten wollen.“ Die Personalie war keine Überraschung mehr. Die Rufe, die Partei müsse jünger und weiblicher werden, sind laut. Und Nahles hat in ihrem Job als Arbeitsministerin erfolgreich sozialdemokratische Kernprojekte in die Spur gesetzt. Auch wenn es Widerstand vom rechten Parteiflügel gegen die Parteilinke gibt, ist eines unwahrscheinlich: dass diese Personalentscheidung am Ende nicht umgesetzt wird. Die SPD kann es sich vor der Landtagswahl in Niedersachsen kaum leisten, sich zu zerlegen. Die Frage scheint also eher zu sein, wer neben Nahles parlamentarischer Geschäftsführer wird – und wie auf diese Weise die Interessen der unterschiedlichen Flügel abgedeckt werden können.

Über eines stellt Schulz auf mehrmalige Nachfrage hin übrigens Klarheit her. Er selbst werde auf keinen Fall in eine Regierung unter Angela Merkel eintreten. Was ja aber eine unsinnige Frage sei – weil es ohnehin zu einer Jamaika-Koalition komme.

Dieser Artikel wurde am 25.09.2017 um 20:55 Uhr aktualisiert.