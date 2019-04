1 / 15 Foto: Frank Thomas Koch



Eine Armlänge Abstand halten: Wenn die Grippewelle umgeht, ist es ratsam, sich seine Mitmenschen ein wenig auf Abstand zu halten - wenn möglich auch in vollen Bahnen und Bussen. Diese Distanz bewahrt vor vielen Viren, die beim Husten oder Niesen übertragen werden können.

Immer wieder die Hände waschen: Regelmäßiges Händewaschen schützt vor Krankheiten - so einfach diese Wahrheit ist, so schwer scheint sie sich aber im Alltag durchzusetzen. Viren und Bakterien befinden sich auf allen möglichen Oberflächen, die man im Laufe eines Tages berührt. Krankheitserreger, die sich auf Türklinken, Tastaturen und Lichtschaltern sammeln, werden unter dem Wasserhahn abgespült. Dadurch sinkt das Risiko, sich zu infizieren und dadurch das Immunsystem zu schwächen.

Papiertaschentücher sofort wegwerfen: Niesen und husten sollte man am besten in Einwegtaschentücher - die man danach sofort entsorgt - oder notfalls in die Ellenbeuge.

Sportprogramm fürs Immunsystem: Ein fitter Körper ist besonders gut gegen Viren und Co. gewappnet. Der Kreislauf kommt in Schwung, die Durchblutung wird angekurbelt und die Immunzellen werden in Stellung gebracht. Besonders effektiv ist es, wenn das Bewegungsprogramm im Freien absolviert wird. Ausdauersportarten wie Joggen, Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen sind besonders gut.

Vitaminreiche Ernährung: Mit einer gesunden Ernährung lässt sich das Immunsystem besonders wirksam stärken. Nähr- und Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Selen, Jod, Folsäure und Vitamine stecken in Obst und Gemüse aus heimischen Anbaugebieten. Gut zu bekommen sind zum Beispiel Kohlsorten wie Grünkohl, Brokkoli oder Kohlrabi, aber auch Äpfel, Birnen, Champignons, Kartoffeln und Steckrüben - Mal als Beilage oder in Form eines deftigen Eintopfs.

Die Impfung: Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Menschen ab 60 Jahren, allen Schwangeren ab dem 2. Trimester, medizinischem Personal, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie Menschen mit bestimmten Krankheiten (beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Nieren- und Leberleiden, Multiple Sklerose sowie Diabetes) eine Grippeschutzimpfung. Gesunden Erwachsenen unter 60 wird die Impfung nicht ausdrücklich empfohlen, sie können sich aber ebenfalls impfen lassen. Gleiches gilt für Kinder ab sechs Monaten.

Dick einpacken: Kälte allein kann keine Erkältung auslösen, allerdings ist ein frierender Körper deutlich anfälliger für Infekte. Die meiste Wärme wird übrigens über den Kopf abgegeben, deshalb gilt bei besonders niedrigen Temperaturen: Keine falsche Scham und Mütze aufsetzen.

Gesunde Schwitzkur: Wer schwitzt tut etwas für seine Gesundheit. Und das gilt nicht nur für sportliche Betätigung. Regelmäßige Saunagänge härten ab, machen unempfindlicher gegen Erkältung und Grippe. Und das funktioniert so: Während des Saunagangs erhöht sich die Körpertemperatur um ein bis zwei Grad Celsius, die Haut erwärmt sich um bis zu zehn Grad. Dadurch weiten sich die Blutgefäße, die Durchblutung wird gesteigert - was wiederum die Immunzellen als Körperabwehr aktiviert.

Ausgeschlafene Abwehr: Schlaf ist eine echte Energiequelle - für Körper, Geist und Immunsystem. Hier erholt es sich und sammelt Kräfte. Wie wichtig der Schlaf ist, zeigt sich, wenn man erkältet ist: Dann schüttet der Körper Hormone aus, die müde machen. Auf diese Weise kann sich der Körper sprichwörtlich gesund schlafen.

Raus an die frische Luft: Wenn es stürmt, regnet oder einfach nur kalt ist, soll man nach draußen gehen? Um nicht krank zu werden? Genau das empfehlen Ärzte zur Stärkung des Immunsystems. Aus mehreren Gründen: Der Aufenthalt im Freien weckt die Lebensgeister, die kühle Luft regt die Durchblutung an, bringt den Kreislauf in Schwung und befeuchtet die von der Heizungsluft ausgetrockneten Schleimhäute.

Viel lüften: Um die Schleimhäute feucht und durchblutet zu halten und die Luft frisch, empfiehlt es sich, häufig die Fenster zu öffnen.

Zwei Liter Flüssigkeit am Tag: Zu einer gesunden Ernährung gehört auch ausreichend Flüssigkeit. Am besten eignen sich Wasser, Saftschorlen oder Kräutertees. Die Getränke sollten möglichst kalorienarm sein. So bleiben Schleimhäute und Bronchien feucht, und Krankheitserreger werden weggespült. Alkohol und Softdrinks gehören definitiv nicht zu den Empfehlungen.

Heiße Brühen: Beim Anflug einer Erkältung raten Ärzte zu den bewährten Hausmitteln. Heiße Suppen und Brühen oder Honig mit Milch - so werden die Schleimhäute besser durchblutet.