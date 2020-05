Foto: Ingrid Vang Nyman/Saltkråka / dpa 1945 ist das erste Pippi-Langstrumpf-Buch in Schweden erschienen. Das Foto zeigt die Originalausgabe. Das 75. Jubiläum von Pippi Langstrumpf wird am 21. Mai gefeiert – dem Geburtstag von Astrid Lindgrens Tochter Karin Nyman. Für sie hatte Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf geschrieben.

