1 / 27 Foto: Stoss/Archiv



"Strahlensand" vor der Bremer Bürgerschaft: Protest von rund 1500 Kindern, Erziehern und Eltern nach der Atomkathastrophe in Tschernobyl. (erschienen im WESER-KURIER 15.05.1986)

1 / 27 Foto: Kalka/Archiv



Sportplätze waren gesperrt, oder verwaist. Der radioaktive Fallout ließ die Angst umgehen. In Deutschland wurde Radioaktivität insbesondere vom 27. April bis 05. Mai 1986 durch Niederschläge als Ursache des Reaktorunfalls in Tschernobyl deponiert. (erschienen im WESER-KURIER 12.05.1992)

1 / 27 Foto: Presse-Bild-Poss / Regensburg / Archiv



In Maßen genossen sind wild wachsende Pilze - trotz nach wie vor erhöhter Strahlenbelastung - kein Gesundheitsrisiko mehr. (erschienen im WESER-KURIER 17.08.1990)

1 / 27 Foto: Stoss/Archiv



Nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl ist das Angebot von Obst und Gemüse so groß wie immer auf dem Markt am Bremer Domshof, die Zahl der Kunden aber ist drastisch zurückgegangen. Einige Händler haben schon vor der allgemeinen Verunsicherung kapituliert. (erschienen im WESER-KURIER 07.05.1986)

1 / 27 Foto: Stoss/Archiv



Jahrestag Tschernobyl

1 / 27 Foto: Stoss/Archiv



Initiative "Bremer Eltern gegen Atomkraft" auf dem Bremer Marktplatz mit Milch aus dem Berchtesgardener Land, die den Grenzwert für Cäsium weit überschritten hat (zwischen 50 und 90 Bq/l). Sie stellten den Eimer der Bremer Umweltsenatorin zur Entsorgung vor die Tür. (erschienen im WESER-KURIER 10.03.1987)

1 / 27 Foto: Stoss/Archiv



Demonstration gegen Atomkraft: Bereits einen Tag vor der geplanten Demonstration ging die Aktionsgemeinschaft arbeitsloser Bürger e.V. mit ihrem Protest gegen die Atomenergie auf die Straße. (erschienen im WESER-KURIER 07.05.1986)

1 / 27 Foto: Gallmeier/Archiv



Demonstration gegen Atomkraft: 300 Kinder demonstrieren in Syke, organisiert wurde der Protestmarsch von der Mutter-und-Kind-Gruppe "Rumpelstilzchen". (erschienen im WESER-KURIER 11.05.1986)

1 / 27 Foto: Rospek/Archiv



Demonstration gegen Atomkraft: Rund 5000 Demonstranten trafen sich morgens um fünf Uhr auf der Bremer Bürgerweide, um mit 53 Bussen und ca. 250 Autos zur Großdemonstration nach Brokdorf zu fahren. Auf der Autobahn erwartete sie ein Stau, eine hoffnungslos überfüllte Autobahn Richtung Hamburg mit zahlreichen von der Polizei errichteten Kontrollpunkten. Als sie auf Umwegen gegen 15:30 in Brokdorf ankamen, war die Demonstration schon vorbei. (erschienen im WESER-KURIER 08.06.1986)

1 / 27 Foto: WK-Archiv



Jahrestag Tschernobyl

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick auf den zerstörten Reaktor des Atomkraftwerkes Tschernobyl in der Ukraine im Mai 1986. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: In der Sperrzone rund um das explodierte Atomkraftwerk Tschernobyl wachsen die Bäume langsamer als in unbelasteten Vergleichswäldern (Foto vom März 2007). Göttinger Wissenschaftler fanden jedoch heraus, dass die Bäume - vor allem Kiefern - sich genetisch verändert und der hohen Strahlendosis angepasst haben.

1 / 27 Foto: dpa



Blick auf die Reaktor-Ruine in Tschernobyl (Foto aus dem Jahr 1986).

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Bergungsmannschaften sind nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl mit Aufräumarbeiten beschäftigt, Aufnahme von 1986. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



Blick auf den zerstörten Unglücksreaktor 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl, aufgenommen am 07.04.2011.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Ukrainer zünden Kerzen an am Mahnmal für die an der Strahlung gestorbenen Angehörigen der Aufräumbrigaden nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl im ukrainischen Slawutitsch am 26.04.2005. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Eine Angehörige eines Tschernobyl-Opfers steht zwischen Gedenksteinen in Kiew am 26.04.1999 während einer Gedenkveranstaltung. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Spezialeinheiten messen auf einem Feld innerhalb der Sicherheitszone von Tschernobyl in der Ukraine die Radioaktivität im Mai 1986. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick auf ein rostendes Karussel und ein Riesenrad auf dem Festplatz der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Das Volksfest zum 1. Mai 1986 fiel aus. Am 26. April 1986 kam es im nahen Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick in die einstige Schwimmhalle der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick auf rostende Auto-Scooter auf dem Festplatz der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Das Volksfest zum 1. Mai 1986 fiel aus. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick auf den Eingang zum einstigen Hotel der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Blick auf das geisterhaft leere Stadtzentrum der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Der Kulturpalast im geisterhaft leeren Stadtzentrum der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat im Sperrgebiet nahe dem Unglücksreaktor von Tschernobyl am 07.04.2011. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.

1 / 27 Foto: dpa



35 Jahre Tschernobyl: Aufnahme vom Dach eines Hotels in der gesperrten ukrainischen Stadt Pripjat mit Blick auf die Stadt am 07.04.2011. Am 26. April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU.