Foto: imago





45. Donald Trump (2017 bis 2021):

Der Unternehmer und TV-Star Donald Trump ist im Januar 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in das weiße Haus in Washington eingezogen. Nach zahlreichen Skandalen leiteten die Demokraten im Dezember 2019 ein Amtsenthebungsverfahren ein, das ist zweiter Instanz an der Mehrheit der Republikaner scheiterte. 2020 trat er erneut an, wurde aber abgewählt.