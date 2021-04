1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Prinz Philip erblickt am 10. Juni 1921 als Philippos Andreou von Griechenland und Dänemark auf der griechischen Insel Korfu das Licht der Welt.

1 / 26 Foto: picture-alliance/ dpa



Mit 26 Jahren heiratet er die spätere britische Königin Elizabeth II. Sie geben sich am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort. Dem Vernehmen nach soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Lächelnd präsentieren Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip im April 1949 im Buckingham Palast in London mit dem sechs Monate alten Prinz Charles ihren ersten Sohn. In der Folge sollten beide ein weiteres Mal erneut Eltern werden: am 15. August 1950 wird Prinzessin Anne geboren.

1 / 26 Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb



Mit der Inthronisierung von Elizabeth II. am 2. Juni 1953 wird aus Philippos Prinz Philip, Duke of Ediburgh. Das Archivbild zeigt die beiden nach der prunkvollen Krönungszeremonie in London. Sie winken den Menschen vom Balkon des Buckingham Palast zu.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Er führte als Prinzgemahl das Leben als Mann an der Seite der Queen: nimmt repräsentative Pflichten wahr und hält Reden. Eine Rolle, die Prinz Philip lag.

1 / 26 Foto: AP



Die erfolgreiche Ausübung seiner Position definiert sich auch über seinen Leitsatz. Prinz Philip sagte: "Meine oberste Pflicht ist es, der Königin zu dienen."

1 / 26 Foto: AFP



1951 hängte er seine Marineuniform an den Nagel.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Dem Militär blieb er aber trotzdem verbunden: Der Ehemann der Queen war unter anderem Ehrenoberst der Panzereinheit "The Queen's Royal Hussars".

1 / 26 Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb



Der Herzog von Edinburgh würdigte auch gerne den Einsatz anderer Menschen. So erwies er unter anderem am 30. März 2004 der früheren 94 Jahre alt gewordenen niederländischen Königin Juliana die letzte Ehre. Der Trauerzug hatte in Noordeinde in Den Haag begonnen.

1 / 26 Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb



Das britische Königspaar ließ es sich auch nicht nehmen, häufiger zu Staatsbesuchen in Deutschland zu erscheinen. Unter anderem war das im November 2004 der Fall.

1 / 26 Foto: AFP



Zu Prinz Philip gehört auch, dass er negative Schlagzeilen mit einigen ungünstigen Äußerungen machte. Einmal bezeichnete er Bundeskanzler Helmut Kohl als "Reichskanzler".

1 / 26 Foto: picture-alliance/ dpa



Neuen Ärger brockte er sich im Juli 2006 mit einem Scherz über rumänische Waisenhäuser ein. Bei einem Empfang in Edinburgh äußerte er sich verwundert darüber, wie viele Waisenhäuser es in dem osteuropäischen Land gebe. "Man hat den Eindruck, dass sie dort nur brüten, um sie (die Kinder) in die Waisenhäuser zu bringen", sagte Prinz Philip nach einem Bericht der Zeitung "The Sun". Wegen solcher Bemerkungen bekam der Mann der Queen den Spitznamen "Prinz Fettnapf".

1 / 26 Foto: picture-alliance/ dpa



Einen weiteren flapsigen Spruch machte Prinz Philip am 16. Oktober im Jahr 2008. Bei einem Besuch beim Internet-Unternehmen Google in London sorgte er für einen Lacher, als er zu einem Angestellten im Kapuzenpullover und Turnschuhen sagte: "Du kommst wohl vom Joggen, was?"

1 / 26 Foto: picture-alliance/ dpa



In seinem Leben hat sich Prinz Philip als gläubiger Umweltschützer geoutet. "Wenn du daran glaubst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann musst du dafür sorgen, dass es ihr wohlergeht", sagte er 2008 in einer TV-Dokumentation.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag musste sich Prinz Philip einer Operation an der linken Hand unterziehen.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Am 16. September 2010 empfing Prinz Philip im schottischen Edinburgh den Papst Benedict XVI.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Wieder gesundheitlich angeschlagen: Nach der Handoperation vor seinem 89. Geburtstag wurde er zur Weihnachtszeit im Jahr 2011 mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der erfolgreichen Herzoperation wurde er wieder entlassen.

1 / 26 Foto: AFP



Glanzvoller Auftritt: in voller Uniform zeigte sich Prinz Philip im April 2011 im Kreise der Familie anlässlich der Hochzeit von William und Kate.

1 / 26 Foto: AFP



Am 12.06.2011 feiert Prinz Philip im engen Freundes- und Familienkreis seinen 90. Geburtstag am Sonntag mit einem Gedenkgottesdienst.

1 / 26 Foto: picture alliance / Victoria Jones/PA Wire/dpa



Nach seinem 90. Geburtstag trat Prinz Philip kürzer. Als Grund gab der Buckingham Palast das hohe Alter seines Prinzen an.

1 / 26 Foto: picture alliance / dpa



Mit 96 Jahren ging er dann ganz in den Ruhestand. Sein letzter offiziellen Auftritt war am 2. August 2017 bei der Teilnahme an der Captain General's Parade am Buckingham-Palast in London.

1 / 26 Foto: picture alliance / Fiona Hanson/PA Wire/dpa



Am 20. November 2017 feierten die Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip ihren 70. Hochzeitstag.

1 / 26 Foto: AFP



Respekt hatte sich der Prinz auch durch seine vielen Schirmherrschaften von Organisationen verdient.

1 / 26 Foto: picture alliance/Haydn West/PA Wire/dpa



Anfang Januar 2019 wurde er in einen Autounfall verwickelt. Dabei soll der 97-Jährige selbst am Steuer gesessen haben, blieb aber äußerlich unverletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nähe des Landsitzes der Queen, Sandringham. Der Wagen von Prinz Philip überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.