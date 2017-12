Von Alice Echtermann

Was gibt es Schöneres, als sich an den Feiertagen gemeinsam mit den Liebsten auf dem Sofa zu fläzen und Filme zu schauen? Und jedes Jahr gibt es bestimmte Filme, die traditionell an Weihnachten geschaut werden (müssen). Diese Fernsehrituale sind fester Bestandteil der Weihnachtszeit - auch wenn einige von ihnen gar nichts mit Weihnachten zu tun haben.

Wir haben die schönsten Weihnachtsfilme zusammengestellt - von "Kevin - Allein zu Haus" über "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bis hin zum "Grinch". Und wann laufen "Sissi" und "Der kleine Lord" 2017 im Fernsehen? Wir verraten es Ihnen!