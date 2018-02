Von Michael Rabba

Das Internet ist ein unerschöpfliches Füllhorn an Websites. Täglich werden es mehr. Doch auch in diesem Ozean aus Bites und Bytes ragen digitale Felsen hervor: Seiten, die besonders oft aufgerufen werden.

Klar, darunter sind wohlbekannte Seiten, das liegt in der Natur der Sache. Doch welche Websites liegen in der Gunst der Sufer noch ganz vorn? In unserer Fotostrecke zeigen wir Screenshots der 25 aktuell (Stand Februar 2018) populärsten Seiten im weltweiten Datennetz. Quelle ist ebenfalls eine Website: www.alexa.com. Die dort auch aufgelisteten Regionalseiten einer bekannten Suchmaschine haben wir in unserem Ranking allerdings unberücksichtigt gelassen. Genug der Worte, los geht unser Countdown-Ranking.