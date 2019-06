Foto: privat





Als 17-jähriger Schüler beteiligt sich Jens Böhrnsen aktiv an den Protesten gegen die Erhöhung der Straßenbahn-Fahrpreise. Mit 18 tritt er in die SPD ein. Er verweigert den Kriegsdienst und kümmert sich als Zivi um alte Menschen in Gröpelingen. Später studiert er Jura in Kiel. "Mich hat interessiert, was eine Gesellschaft zusammenhält", begründet er die Studienfachwahl.