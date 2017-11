Von Alice Echtermann

Mit sogenannten Emojis drücken wir unsere Gefühle in Nachrichten bei Whatsapp, Facebook & Co. aus. Das gemeinnützige "Unicode Konsortium" legt ihre Bedeutung fest. Manche, wie den "fröhlichen Emoji" (Smiley) oder das sehr beliebte "Tränen lachende Gesicht" erkennt natürlich jeder – aber bei anderen Emojis ist die Bedeutung missverständlich. Zum Beispiel: Was bedeutet der Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält?

Zu allem Überfluss sehen die Gesichter bei Whatsapp, Facebook, Twitter und je nach Betriebssystem des Smartphones auch noch anders aus. Wenn also jemand mit einem Samsung-Smartphone ein Emoji verwendet, kann es sein, dass beim Empfänger ein ganz falscher Eindruck entsteht.

Um solche Probleme zu vermeiden, erklären wir hier die Bedeutung beliebter, aber missverständlicher Emojis.