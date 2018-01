Facebook-Nutzer in Österreich lieben das Album "Sie parken wie die Trotteln" von Johann Schwarzinger. Der Österreicher dokumentiert darin falsches Parken. Auch in Bremen wird man bei diesem Thema schnell fündig. In unserer Bildergalerie zeigen wir Beispiele für "ungewöhnliche Parkplätze" und dreistes Parken etwa auf Geh- und Radwegen.

Sie haben ähnliche Beobachtungen gemacht? Dann schicken Sie uns gern eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de. Wir veröffentlichen die Fotos selbstverständlich mit einem nicht lesbaren Kennzeichen.