Sie blockieren Fußwege, Fahrradspuren und führen hin und wieder auch zu stockendem Verkehr auf der Fahrbahn, wenn sie ihren Wagen in zweiter Reihe abstellen: Falschparker.

In allen Ecken der Stadt wird hart geparkt – ob in den Hauptverkehrsadern Bremens oder in schmalen Wohnstraßen. In dieser Fotostrecke zeigen wir Ihnen Bilder, die uns unsere Leserinnen und Leser zugeschickt haben.

