Sie bringen Leser zum Lachen und passieren wohl jedem Journalisten einmal: unlogische Formulierungen, lustige Tippfehler und unfreiwillig komische Bilder. So manch ein Leser mag da denken: "Hossa, wie konnte das nur passieren?".

Und glauben sie uns: Auch in den Redaktionen wird sich oft gefragt, wie es diese Peinlichkeit nur in den Druck schaffen konnte. Wenn eine Überschrift plötzlich besagt, dass eine Stadt "schulenfrei" werden will, hat wohl jemand das "D" vergessen.

Wir finden: Fehler macht jeder. Sich darüber amüsieren ist in gewissem Maße in Ordnung. Deshalb zeigen wir eine Auswahl der unsinnigsten Zeitungsartikel, Überschriften oder Bild-Text-Kombinationen. Gesammelt hat die Beispiele die Facebookseite „Perlen des Lokaljournalismus“.