Foto: Julian Stratenschulte/dpa





Buche

Die Buchen gehören zur Familie der Buchengewächse. Sie kommen in Mitteleuropa in schattigen wie auch sonnendurchfluteten Wäldern vor, die reichlich Wasserzugang bieten. Sie weisen eine relativ kurze Blütezeit von Mitte März bis Mitte Juni auf. Die Hauptsaison dauert den ganzen April an und kann bis Anfang Mai reichen.