Es weihnachtet: Nicht nur in Bremen. Während bei uns der Weihnachtsmann am 24. Dezember Geschenke bringt und ein Tannenbaum in vielen Haushalten zum schmucken Inventar zählt, werden in anderen Ländern andere, ebenfalls besondere und hin und wieder auch kuriose Weihnachtsbräuche gepflegt. In unserer Bildergalerie stellen wir solche Bräuche und kulinarische weihnachtliche Spezialitäten verschiedener Länder vor.