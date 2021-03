Eine gigantische Flutwelle bäumte sich vor zehn Jahren an der japanischen Pazifikküste auf und walzte alles nieder: Ganze Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen. Rund 20.000 Menschen riss die Flut in den Tod. In Fukushima kam es im Atomkraftwerk zu einem Super-Gau. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der „3/11“ genannten Dreifach-Katastrophe als Folge von Erdbeben, Tsunami und Atomunfall.

In der Bilderstrecke blicken wir zurück auf die Katastrophe und die Auswirkungen auf heute.