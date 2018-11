Foto: dpa





Siegfried Rauch (* 2. April 1932; † 11. März 2018):

Er war der Kapitän. Schauspieler Siegfried Rauch spielte für 14 Jahre den Chef an Bord des ZDF-"Traumschiffs". Am 11. März starb er im Alter von 85 Jahren in seinem Wohnort Untersöchering in Bayern an Herzversagen.

In der Rolle des Jakob Paulsen wurde er deutschlandweit berühmt. 1999 spielte Rauch zum ersten Mal den "Traumschiff"-Kapitän, der vor allem für seine gute Laune und höfliche Art bekannt war. Das war aber bei weitem nicht alles. Er wirkte in vielen Serien und Filmen mit - unter anderem an der Seite des Actionstars Steve McQueen in "Le Mans" über das 24-Stunden-Rennen in Frankreich. Von 2008 bis 2018 war er außerdem in der Serie "Der Bergdoktor" zu sehen.

Neben seiner Karriere als Schauspieler war Rauch auch Sänger. Er brachte 2016 sein Album "Moonlight and Lovesongs" heraus. In einem Interview sagte er über den Tod mal, dass es "irgendetwas zwischen Himmel und Erde" gebe, "was wir nicht so ganz begreifen können".