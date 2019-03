Foto: Frank Thomas Koch





EU-Kommission und -Parlament wollen die Zeitumstellung abschaffen. Doch ganz so schnell, wie zunächst gedacht, lässt sich die Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit in der Europäischen Union nicht umsetzen. Möglicherweise kommt sie in 2021. Bis dahin müssen in Deutschland weiterhin zweimal im Jahr die Uhren umgestellt werden - an diesem Sonntag, 31. März, auf Sommerzeit.