Wer eine Kreidewand hat, kann seinen Baum aufmalen. Die Zeichnung lässt sich nach Belieben mit Schmuck verzieren.

Wer künstlerisch begabt ist, kann sich einen Baum malen lassen. Ob wie hier auf Leinwand, auf Papier, auf recycelten Pappen oder Ähnlichem ist jedem selber überlassen. Für Pappen in dieser Größe kann man bei Kaufhäusern nach Verpackungen fragen.

Hier wurde eine Zimmerecke optimal ausgenutzt. Zwar wurden Weihnachtskugeln verwendet, allerdings muss es nicht unbedingt der klassische Baumschmuck sein. Wer möchte, kann auch nachhaltigere Varianten aufhängen. Beispielsweise essbare Alternativen ...

... wie Lebkuchen, die bei dringendem Bedarf nach Süßem genascht werden können.

Wer in Vorjahren bereits viel Schmuck angehäuft hat, kann diesen direkt an die Wand hängen. Entweder in Baumform oder vereinfacht, wie hier, als Dreieck.

Eine Möglichkeit, den Verpackungsmüll zu recyceln: Weihnachtsbäume aus Pappe herstellen. Egal ob spiralförmig oder aufeinander gestapelt - aus Pappe lässt sich leicht eine Baumform gestalten. Diese sind zwar im Miniaturformat, allerdings lässt sich auf die gleiche Art auch ein größerer Baum basteln.

Dieser Weihnachtsbaum entspricht dem Trend der Personalisierung: Einfach die Lieblingsfotos mit Freunden und Familie heraussuchen und in Baumform an die Wand hängen. Wer es etwas weihnachtlicher möchte, kann die Fotos gerahmt aufhängen, denn die Rahmen lassen sich verzieren. Diese Methode funktioniert mit allem, was man an die Wand hängen kann: Bilder, Postkarten, gebastelte Schneeflocken: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Oder man verwendet Fotos von Tannen-Teilen, die zusammen eine ganze Tanne ergeben. Wem das zu schwierig ist, der kann auch Fotos von unterschiedlichen Tannen machen und diese zu einer Tanne vereinen. Dabei können die Bäume im natürlichen Zustand oder geschmückt sein.

Ein Weihnachtsbaum aus Klopapierrollen ist vor allem für das Basteln mit Kindern geeignet. Als Aufgabe kann man sich stellen, den gesamten Baum nur aus recyceltem Material herzustellen. Hier wurden für die Dekoration beispielsweise Eisstiele verwendet.

Dieser Baum wurde aus Zeitungen hergestellt. Ein Unternehmen hat sich alte Ausgaben der Financial Times genommen, diese gerollt und dekoriert. Vor allem Kugeln lassen sich gut in die Öffnungen der Kegel hängen. Wer also treuer Print-Leser ist, kann die Leidenschaft für gedruckte Inhalte jetzt nachhaltiger werden lassen.

Ein Weihnachtsbaum aus Büchern ist sehr flexibel, denn die Bücher lassen sich beliebig arrangieren. Wer einen einheitlicheren Look möchte, kann die Bücher auch mit Stoff, Zeitungspapier oder Ähnlichem verkleiden.

Oder man klappt die Bücher auf. Der Vorteil dabei ist, dass so automatisch eine Tannenform entsteht, allerdings wäre es vorteilhaft, Bücher verschiedenster Größen zu verwenden.

Auch dieser Baum wurde aus Büchern gemacht, allerdings nimmt das Arrangieren bei dieser Variante noch weniger Zeit in Anspruch. Voraussetzung ist nur, dass zwei Bücherregale nebeneinander stehen, um die Bücher an die Regalwände lehnen zu können.

Dieser Baum aus Holzkisten lässt sich beliebig variieren. Sowohl die Farben der Kisten als auch die Dekorationen in den Kisten können nach Wunsch und Wohnungsfarben gewählt werden. Auch die Größe des Baums ist variabel.

Dieser Baum ist sehr puristisch. Dafür werden nur Faden und Klebeband benötigt. Auch schön: Weihnachtsschmuck aus Papier basteln und mithilfe von kleinen Haken aus Metall daran befestigen. Oder: Miniwäscheklammern kaufen und kleine Ornamente aus Papier darauf befestigen. Beides ist leicht genug, um die den Faden nicht durchhängen zu lassen. Außerdem kann auch das Material des Fadens variiert werden: Dünner Draht oder eine Kordel halten genauso.

Dieser Baum besteht aus Lichterketten, die an der Decke befestigt wurden. Dafür eignet sich ein Haken, den man in beispielsweise in Baummärkten kaufen kann.

Er gibt Rätsel auf: Der Baum aus Holz, für den kein Baum abgeholzt werden musste. Das Holz ist abgefallen, abgebrochen oder angetrieben, jedenfalls auf natürlichem Weg zum Bastelmaterial geworden.

Für Bastel-Erfahrene oder ambitionierte Heimwerker ist das die Anleitung, wie man den Baum selber herstellen kann - allerdings in einer kleineren Variante. Für alle, die sich ein so aufwendiges Projekt nicht zutrauen oder schlicht keine Zeit dafür finden, folgt auf dem nächsten Bild eine abgespeckte Variante.

Dieser Baum ist ebenfalls aus Ästen, allerdings ist er weniger aufwendig in der Herstellung und dazu auch Platzsparender. Auch hier gilt: Wenn die Weihnachtsdeko wieder im Schrank verschwindet, kann die Vorrichtung für "Alltags-Dekoration" genutzt werden.

Und so wird der Baum gemacht. Auch wenn das Holz hier am Strand gesammelt wurde, lassen sich auch andere Äste mit der gleichen Anleitung verarbeiten.

Dieser Baum besteht aus einer Kerstspirale. Sie kann entweder an der Decke befestigt werden oder wie hier an einem Metallstab, der in der Mitte der Spirale steht.

Diese Bäumchen sind aus Papier und wurde mit Origamit-Technik gefaltet. Es gibt verschiedene Techniken ...

... diese Technik verspricht ein Bäumchen in fünf Minuten.

Und diese verspricht besonders "voluminöse" Bäumchen.

Oder man backt den klassischen Keksbaum, der aus einzelnen Sternkeksen zusammengesetzt wird. Dafür verwendet man entweder Puderzucker, Schokolade, Marmelade oder Honig. Falls man die Bäumchen essen möchte, sollte natürlich kein Bastelkleber verwendet werden.

Das Wäldchen kann auch mit einem Baum aus alten Buchseiten gebastelt werden. Dafür die Seiten zu Dreiecken falten und mit der offenen Seite nach innen zusammenkleben.

Für einen zweidimensionalen Baum ordnet man die Buchseiten einfach anders an.

Dieser Baum ist etwas für kleine Wohnungen. Noch ein Vorteil: Man kann den Baum in der Lieblingsfarbe kaufen oder wie im Video auf der nächsten Seite selbst herstellen.

1 / 45





Oder man "schmückt" den Baum gleich bei der Herstellung.

Ähnlich wie der Macramé-Weihnachtsbaum ist auch diese geknüpfte Version.

Ein Weihnachtsbaum, der am Ende keine aufwendige Entsorgung erfordert, falls er überhaupt das Weihnachtsfest übersteht. Der Baum besteht aus Flaschen, die auf einer Art riesiger Etagere in Baumform aufgestellt wurden. Grüne Flaschen eignen sich besonders gut, erkannt wird der "Baum" mit entsprechendem Schmuck aber auch mit den Flaschen der Wahl.

Hier noch eine kleinere Variante.

Auch dieser Baum kann im Nachhinein weiterverwendet werden. Dieser Baum kann selbstgemacht oder gekauft werden, ein Hingucker ist er mit seiner polygonen Form auf jeden Fall.

Auch eine Idee: Einfach Pflanzen, die bereits zu Hause stehen umfunktionieren und weihnachtlich schmücken. Entweder nur eine, falls diese groß genug ist, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen oder mehrere schmücken und sich mit jeder Pflanze weihnachtlich einstimmen.

Hier noch ein Beispiel, das Inspiration liefert.

Auch ein Paletten-Baum ist eine gute Idee: Die Palette lässt sich platzsparend an die Wand stellen. Der Baum wird aufgemalt und kann nach der Feierei in gleicher Farbe übermalt werden. Das erlaubt die Weiterverwendung. Im nächsten Jahr dann einfach eine andere Farbe wählen. Es empfiehlt sich also mit einer hellen Farbe zu beginnen.

Die Paletten-Variante kann variabel ausgestaltet werden: Man kann man die Palette auch aufwendiger bemalen ...

oder die Palette selbst zum Baum werden lassen.

... oder man bespannt die Palette, was den Vorteil hat, dass sie auch nach Weihnachten weiterverwendet werden kann ...

Eine Leiter haben die meisten bereits zu Hause. Egal ob man sie wie hier ganz puristisch dekoriert ...

oder die Leiter mehr schmückt ...

oder die Kugeln in den Zwischenraum an Bänder hängt ...