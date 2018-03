Von Nastassja Nadolska

2019 ist es soweit. Dann geht das Fantasy-Epos "Game of Thrones" in die 8. und letzte Staffel. Um die lange Wartezeit etwas zu verkürzen, zeigt unsere Bildergalerie Impressionen von den imposanten Schauplätzen und Drehorten – die gar nicht so weit entfernt sind.

Reisen Sie mit uns nach Königsmund, Westeros und Winterfell.