Im Amazonasgebiet Brasiliens toben verheerende Waldbrände. Insgesamt seien seit Jahresbeginn 72.843 Brände registriert worden, berichtet die Zeitung "Folha de S. Paulo".

In den meisten Fällen sind Flächen in Privatbesitz betroffen, aber auch in Naturschutzgebieten und Ländereien der Ureinwohner lodern die Flammen immer wieder.

Ursache ist die herrschende Dürre im größten Land Südamerikas, die für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. Hinzu kommt jedoch, dass einige Landwirte Feuer legen, um zugunsten der Viehzucht illegal Flächen freizumachen.

In Kombination mit der zunehmenden Abholzung der Regenwälder breiten sich die Brände so schnell aus.

Seit Januar ist die Zahl der Feuer und Brandrodungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent gestiegen.

Schaut man aus der Vogelperspektive auf das Amazonas-Gebiet, tauchen zwischen den dichten Baumwipfeln immer wieder hellgrüne, gerodete Flächen auf.

Zahlreiche Einwohner und Umweltverbände sehen einen Zusammenhang zur Politik des brasilianischen Regierungschefs Jair Bolsonaro, der trotz internationaler Proteste das Amazonasgebiet für den Rohstoffabbau freigegeben hat.

In den sozialen Netzwerken geht der Hashtag #PrayForAmazonas viral. Darunter werden Bolsonaro Umweltverbrechen vorgeworfen.

So schreibt beispielsweise Greenpeace Brasilien auf Instagram: "Dieser Anstieg steht in einem direkten Zusammenhang mit der Abholzung in der Region, die den größten Urwald der Welt bedroht". Greenpeace ruft dazu auf, eine Petition zu unterzeichnen, um dazu beizutragen, "Regierung und Firmen unter Druck zu setzen, damit sie mit der Zerstörung aufhören".

Zudem kritisieren Nutzer in den sozialen Netzwerken, die Medien würden zu wenig über die Waldbrände berichten.

"Der größte Regenwald der Welt brennt nun den 16. Tag. Und den Medien ist es scheißegal", meint etwa Instagrammer "karmagawa".

Auch Twitter-User "ésh" möchte auf die Waldbrände aufmerksam machen: "Der schönste Teil unseres Planeten brennt seit Tagen und niemand weiß davon. Das ist schrecklich und wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen."

Diese Twitter-Userin schreibt: "Als Notre Dame brannte, berichteten die Medien der Welt über jeden Moment und Milliardäre eilten zu Hilfe, um sie wieder aufzubauen. Nun brennt seit drei Wochen der Amazonas, die Lunge unseres Planeten. Keine Medien. Keine Milliardäre."

"Erschreckendes Fotomaterial der Waldbrände im Amazonas. Betet für den Amazonas", schreibt Shahbaz Gul in seinem Tweet.

Weitere Impressionen von den Waldbränden.

Dieses Drohnenfoto zeigt einen Brand in der Gemeinde Guaranta do Norte im Bundesstaat Mato Grosso.

Weitere Impressionen von den Waldbränden.

Weitere Impressionen von den Waldbränden.

Die Brände sind nicht nur im Urwald selbst sichtbar: Im fast 2000 Kilometer entfernten São Paulo verdunkelte sich der Himmel mitten am Tag. In der Millionenmetropole fiel schwarzer Regen vom Himmel. Untersuchungen von zwei Universitäten wiesen Brandrückstände in den Tropfen nach.