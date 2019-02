Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

"Sandfarbe" statt blau Bremer Feuerwehr im neuen Gewand

Die blaue Schutzausrüstung gehört bei der Bremer Feuerwehr ab 2020 der Vergangenheit an. Die Brandbekämpfer tragen künftig "Sandfarbe". "Es geht darum die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren besser vor Belastungen durch Schadstoffe im Brandrauch zu schützen", erklärte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). In den besseren Gesundheitsschutz der Feuerwehrfrauen und -männer will die Bremer Innenbehörde drei Millionen Euro investieren. Diese Fotostrecke zeigt die neue Ausrüstung.