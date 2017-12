Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trend-Übersicht für Suchanfragen Danach googelten die Deutschen 2017

Von Ina Schulze

Man "sucht" nicht mehr im Internet, sondern man "googelt" nach Dingen, die einen interessieren. Und was waren die interessantesten Suchbegriffe, Schlagzeilen, Persönlichkeiten oder Abschiede in 2017? Was, warum, wo wollten die Menschen wissen? Zum Jahresende hat der Internetkonzern und Suchmaschinenbetreiber Google eine Trend-Übersicht veröffentlicht.