Foto: Caroline Seidel/dpa





Platz 4: Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld wurde weltweit hofiert und bewundert. Als Fashion-Guru herrschte er über die Welt der Mode. Im Februar verstarb der Stardesigner mit dem weißen Mozartzopf. Lagerfeld wurde in Hamburg geboren und war der Sohn des "Glücksklee"-Kondensmilch-Fabrikanten Otto Lagerfeld. Legendär waren Lagerfelds Aussprüche. Über seine Haut sagte er: "Ich gehe nicht mehr in die Sonne. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich will nicht aussehen wie eine alte Schildkröte."